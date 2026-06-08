天氣｜今日間中有驟雨及狂風雷暴　雨勢有時頗大　最高約30度

受廣闊低壓槽及活躍西南氣流影響，廣東沿岸及南海北部持續有驟雨及雷暴發展。天文台預測，今日（6月8日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約30度。吹和緩南至西南風，風勢間中清勁。



天文台展望，明日（9日）初時雨勢仍然頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。隨後一兩日天色較為明朗。



圖為截至6月8日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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本周中期廣東驟雨逐漸減少

天文台指出，廣闊低壓槽及活躍西南氣流會在今明兩日為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著該低壓槽遠離沿岸地區，本週中期廣東驟雨逐漸減少。

受一股偏東氣流影響，本週中後期廣東沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。預料該偏東氣流會在週末至下週初被一股偏南氣流取代，華南天氣漸轉不穩定。

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至下周二均大致多雲有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（9日）至下周二（16日）均大致多雲有驟雨。其中，明日初時雨勢頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少，至周四（11日）均最高29度。周三（10日）及周四有一兩陣驟雨；周三料日間短暫時間有陽光，周四則日間部份時間天色明朗。

圖為天文台截至6月8日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（12日）至下周二均有幾陣驟雨，其中周五及周六（13日）最高30度。下周日（14日）起有雷暴，至下周二均最高31度。