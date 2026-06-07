周一天氣｜上班上學注意　天文台：雨勢有時頗大　或需發暴雨警告

【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告／黃雨／紅雨】廣闊低壓槽為華南沿岸連日帶來大驟雨及狂風雷暴，天文台今日（7日）下午發出特別天氣提示，指今晚至星期二（9日)初時本港天氣不穩定，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，提醒市民上班上學前留意天氣消息。



周六（6日)上午及晚上兩場大暴兩，雷電交加，天文台共錄得13,819次雲對地及雲間閃電，不少人拍攝到電光火石間的爆閃情況。



6月6日晚上再次有強雷雨區影響本港，天文台錄得數千次閃電，有不少市民拍攝。圖為晚上20:57在何文田拍攝到的連環閃電情況。（藍雨洋拍攝及提供／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月6日晚上再次有強雷雨區影響本港，天文台錄得數千次閃電，有不少市民拍攝。圖為晚上20:50拍攝南丫島上空連環閃電情況。（Ivan Ng拍攝及提供／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月6日晚上再次有強雷雨區影響本港，天文台錄得數千次閃電，有不少市民拍攝。圖為晚上20:30在拍攝荃灣連環閃電情況。（Wing Leung拍攝及提供／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月6日晚上再次有強雷雨區影響本港，天文台錄得數千次閃電，有不少市民拍攝。圖為晚上20:09拍攝到閃電如劈在葵涌華景山莊情況。（Terry T Y Wong拍攝及提供／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月8日 (一)：有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

6月9日 (二)：初時雨勢頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。

+ 1

6月6日晚上再次有強雷雨區影響本港，天文台錄得數千次閃電，有不少市民拍攝。圖為晚上19:58-20:15，從馬灣拍攝閃電情況。（Albert Chan拍攝及提供／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月6日晚上再次有強雷雨區影響本港，天文台錄得數千次閃電，有不少市民拍攝。圖為晚上20:06拍攝青馬大橋一帶閃電情況。（Bin Cheung拍攝及提供圖片）

+ 2

6月6日晚上再次有強雷雨區影響本港，天文台錄得數千次閃電，有不少市民拍攝。圖為晚上19:58拍攝昂船洲大橋一帶閃電情況。（Ka Kin Fong拍攝及提供／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

明天的天氣：有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大

天文台今日指出，廣闊低壓槽會在未來一兩日為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴；隨著該低壓槽遠離沿岸地區，本周中期廣東驟雨逐漸減少。

天文台預測明日（8日，星期一）吹南至西南風4級，間中5級，多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；後日（9日，星期二）吹西南風4級，初時離岸間中5級，漸轉東北風4級，大致多雲，有驟雨，初時雨勢頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。

氣溫方面，預測兩日市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）均介乎25至29度。

天文台6月7日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日天氣不穩，持續有雨，其中數日有大驟雨及狂風雷暴。（天文台圖片）

預測周二至周四日間短暫時間有陽光 周二市區氣溫最低24度

天文台指受一股偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。

九天天氣預報顯示，周三至周五（10至12日）天色好轉。周二吹東北風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫稍低，介乎24至29度；周三（11日）吹東至東北風4級，離岸間中5級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎25至29度；周四吹東風4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗，氣溫最高30度。

天文台6月7日下午4時半更新九天天氣預報，料市區氣溫未來九日介乎25至32度。（天文台圖片）

偏南氣流周末殺到 周六起再有驟 周日起料有雷暴

天文台預料該偏東氣流會在周末至下周初被一股偏南氣流取代，華南天氣漸轉不穩定，天色再度轉差。

周六（13日）吹東至東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨；下周日（14日)吹南至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；下周一（15日）及二（16日）吹南至西南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

氣溫方面，天文台料周六市區介乎26至30度，下周日至二介乎27至31度。

天文台6月7日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高90%至95%。（天文台圖片

天文台周六全日共錄得13819次閃電 市民拍攝上載至社交媒體

周六本港下了兩場大暴雨，天文台上午發出黃色暴雨警告，晚上也先後發出黃色及紅色暴雨警告。天文台上午錄得2,744次雲對地及5,413次雲間閃電，晚上則錄得1,102雲對地及4,533次雲間閃電，連同零星閃電，全日共有13,819次閃電。晚上黑暗天空，閃電連珠爆發，吸引不少人拍攝並上載至社交媒體。

6月6日晚上再次有強雷雨區影響本港，天文台錄得數千次閃電，有不少市民拍攝。圖為在沙田拍攝到的連環閃電情況。（ON Kung拍攝及提供／Facebook專頁「香港風景攝影會」圖片）

6月6日晚上再次有強雷雨區影響本港，天文台錄得數千次閃電，有不少市民拍攝。圖為在葵涌拍攝到的連環閃電情況。（Cindy Ching拍攝及提供／Facebook專頁「香港風景攝影會」圖片）

6月6日晚上再次有強雷雨區影響本港，天文台錄得數千次閃電，有不少市民拍攝，圖為被形容為「維港閃電」的情況。（Tony Sze拍攝及提供／Facebook專頁「香港風景攝影會」圖片）

6月6日晚上再次有強雷雨區影響本港，天文台錄得數千次閃電，有不少市民拍攝，圖為21:11在長洲拍攝的閃電情況。（Max Hartley-Veitch Yu拍攝及提供／Facebook專頁「香港風景攝影會」圖片）