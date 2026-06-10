天氣｜今日有一兩陣驟雨　日間最高約29度　未來一兩日有幾陣驟雨

一股大陸氣流正影響廣東。同時，與低壓槽相關的驟雨及雷暴影響南海北部。天文台預測，今日（6月10日）大致多雲，有一兩陣驟雨。早上最低氣溫約23度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約28度。吹和緩北至東北風。



天文台展望，未來一兩日天色明朗，但仍有幾陣驟雨。星期六（13日）有幾陣驟雨及雷暴。星期日（14日）及周一（15日）部份地區雨勢較大。



圖為截至6月10日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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周末至下周中期有大驟雨及雷暴

天文台指出，一股大陸氣流會在今日影響廣東沿岸。受偏東氣流影響，廣東沿岸未來一兩日天色明朗，亦有幾陣驟雨。預料活躍西南季候風及高空擾動會在周末至下周中期影響華南地區，該區間中有大驟雨及雷暴。

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未來8日均大致多雲有驟雨 周六起有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（11日）至下周四（18日）均大致多雲有驟雨，其中周六（13日）至下周四均有雷暴。

圖為天文台截至6月10日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日及周五（12日）有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗，最低分別24及25度，最高分別29及30度。

周六有幾陣驟雨及雷暴，與下周日（14日）均介乎26至30度。下周日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部份地區雨勢較大。

下周一（15日）至下周四均間中有驟雨及雷暴，其中下周一部份地區雨勢較大。氣溫方面，下周一至下周三（17日）均最高30度，下周四升至最高31度。