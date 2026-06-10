天氣｜今日有一兩陣驟雨 日間最高約29度 未來一兩日有幾陣驟雨
撰文：蕭通
出版：更新：
一股大陸氣流正影響廣東。同時，與低壓槽相關的驟雨及雷暴影響南海北部。天文台預測，今日（6月10日）大致多雲，有一兩陣驟雨。早上最低氣溫約23度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約28度。吹和緩北至東北風。
天文台展望，未來一兩日天色明朗，但仍有幾陣驟雨。星期六（13日）有幾陣驟雨及雷暴。星期日（14日）及周一（15日）部份地區雨勢較大。
▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼
+4
周末至下周中期有大驟雨及雷暴
天文台指出，一股大陸氣流會在今日影響廣東沿岸。受偏東氣流影響，廣東沿岸未來一兩日天色明朗，亦有幾陣驟雨。預料活躍西南季候風及高空擾動會在周末至下周中期影響華南地區，該區間中有大驟雨及雷暴。
▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼
+4
未來8日均大致多雲有驟雨 周六起有雷暴
天文台的九天天氣預報顯示，明日（11日）至下周四（18日）均大致多雲有驟雨，其中周六（13日）至下周四均有雷暴。
明日及周五（12日）有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗，最低分別24及25度，最高分別29及30度。
周六有幾陣驟雨及雷暴，與下周日（14日）均介乎26至30度。下周日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部份地區雨勢較大。
下周一（15日）至下周四均間中有驟雨及雷暴，其中下周一部份地區雨勢較大。氣溫方面，下周一至下周三（17日）均最高30度，下周四升至最高31度。
天文台料3日有陽光過後 周六起西南季候風連續6日帶來驟雨及雷暴天氣｜今日間中有驟雨 初時局部有雷暴 日間驟雨漸減最高30度低壓槽殺到 天文台料24小時內雨量達100毫米 周二上班上學注意天文台料連續9日雨！濕鞋風筒吹或暴曬都錯！專家教速乾4步+除臭