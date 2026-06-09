天文台料3日有陽光過後　周六起西南季候風連續6日帶來驟雨及雷暴

【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告／高空擾動】連日暴雨結束，天文台今日（9日）指出，受偏東氣流影響，廣東沿岸隨後一兩日天色明朗，有幾陣驟雨；不過，預料再有活躍西南季候風及高空擾動，會在周末至下周中期影響華南地區，天文台預測周六（13日)起再有幾陣驟雨及雷暴，下周日及一（14及15日）部分地區雨勢較大，暴雨天氣至少持續至下周四（18日），即端午節（19日)前夕，一連六日都有驟雨及雷暴。



連日暴雨後，6月9日下午天色好轉，無再下雨，市民及遊客在尖沙咀海旁休憩，不過維港能見度仍較差。（鄧倩螢攝）

連日暴雨後，6月9日下午天色好轉，無再下雨，市民及遊客在尖沙咀海旁休憩。（鄧倩螢攝）

連日暴雨後，6月9日下午天色好轉，無再下雨，市民及遊客在尖沙咀海旁休憩。（鄧倩螢攝）

連日暴雨後，6月9日下午天色好轉，無再下雨，市民及遊客在尖沙咀海旁休憩。（鄧倩螢攝）

明天的天氣：短暫時間有陽光 市區氣溫最低23度

天文台今日表示，與低壓槽相關的驟雨及雷暴今日（9日)南移至南海北部，而一股大陸氣流逐漸影響廣東；預料大陸氣流會在明日繼續影響廣東沿岸。而受偏東氣流影響，該區隨後一兩日天色明朗，亦有幾陣驟雨。

天文台預測明日吹北至東北風3至4級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨；氣溫偏低，市區（以天文台尖沙咀總部計）介乎23至28度。

天文台6月9日晚上23:20再更新九天天氣預報，料未來數天氣較好，但6月13日起會又再度連日有驟雨及雷暴。(天文台圖片)

天文台6月9日晚上23:20再更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎23至31度。(天文台圖片)

周四及五日間部分時間天色明朗 有幾陣驟雨

到周四（11日）吹東至東北風4級，稍後離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗，市區氣溫介乎24至29度。周五（12日）吹東風4級，初時離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗，氣溫最高重上30度。

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天文台6月9日晚上23:20再更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度均達95%。(天文台圖片)

活躍西南季候風及高空擾動周六殺到 有幾陣驟雨及雷暴

天文台預料活躍西南季候風及高空擾動，會在周末至下周中期影響華南地區，該區間中有大驟雨及雷暴。周六（13日）吹南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，市區氣溫介乎26至30度。

下周日及一間中有雷暴 部分地區雨勢較大

天文台預測下周初天氣甚差。下周日（14日）吹南至西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大；下周一（15日）吹南至西南風4級，離岸間中5級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。兩日市區氣溫介乎26至30度。

到下周二至四（16至18日）吹南至西南風4級，離岸間中5級。周二及三市區氣溫料介乎27至30度，大致多雲，間中有驟雨及雷暴；周四氣溫料介乎27至31度，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。