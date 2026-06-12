龍舟水提早報到　天文台料周六驟雨漸增多及有雷暴　端午節漸轉晴

【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告信號／端午節天氣／夏至天氣】今年「龍舟水」提前報到，天文台今日（12日）預測，一道「梅雨槽」未來一兩日逐漸靠近華南沿岸，根據九天天氣預報，明日（13日）本港驟雨逐漸增多及有幾陣雷暴，隨後一連四日降雨概率為高，當中下周日及下周一（14日及15日）更有狂風雷暴。直至端午節（19日）天氣才有好轉，當日初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。



端午節緊接周末，即白領一族享有三日小假期，當中周日（21日）為廿四節氣中的夏至，日間炎熱，市區氣溫回升至32度（以天文台尖沙咀總部計），惟局部地區仍有驟雨，市民安排假日活動時需要留意。



天文台6月11日發布的歐洲中期預報中心平均海平面氣壓以及雨量預報圖。左圖預測6月12日周五上午8時、右圖預測6月13日周六下午8時。（天文台圖片）

天文台今早表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，截至早上11時半，天文台尖沙咀總部錄得氣溫28度，相對濕度70%，京士柏紫外線指數為6，強度屬於高，預測下午短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，吹和緩東至東南風。

明日的天氣︰「梅雨槽」引致驟雨逐漸增多及有幾陣雷暴

天文台預計，一道低壓槽會未來一兩日逐漸靠近華南沿岸，驟雨增多。根據天文台昨日（11日）發表的天氣隨筆《梅雨槽，龍舟水？》指出，當春夏之間較涼和較暖氣團在華南、華中一帶相遇，會在交界之處形成低壓槽，一般稱為「梅雨槽」，天會氣變得不穩定，而兩股氣團之間的輻合也有助暖濕空氣的抬升，觸發對流發展，繼而引起大雨。

根據九天天氣預報，明日（13日）市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%；大致多雲，有幾陣驟雨，驟雨逐漸增多及有幾陣雷暴，吹和緩南至西南風，稍後轉為清勁，高地間中吹強風。

天文台6月12日早上11時半更新的九天天預報，料6月14日至6月17日降雨概率為高。（天文台網頁截圖）

天文台6月12日早上11時半更新的九天天預報，料端午節市區氣溫回升至最高的31度。（天文台網頁截圖）

天文台6月12日早上11時半更新的九天天預報，料未來一周相對濕度最高95%。（天文台網頁截圖）

下周一連四日降雨概率為高 下周日及下周一驟雨及狂風雷暴

天文台預計，該低壓槽會在下周初至中期在廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，同時受活躍西南季候風及高空擾動的影響，間中有大驟雨及狂風雷暴，下周日至下周三（14日至17日），一連四日降雨概率為高。

下周日及下周一（14日及15日）市區氣溫26度至29度，相對濕度80%至95%；多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。下周日吹和緩至清勁西南風，初時離岸及高地間中吹強風，下周一則吹和緩西南風，離岸間中清勁，

天文台6月11日表示，電腦模式對於驟雨影響廣東的持續時間尚有分歧。（天文台圖片）

下周二間中有驟雨及雷暴 部份地區雨勢較大

下周二及下周三（16日及17日）市區氣溫26度至29度，相對濕度80%至95%；大致多雲，間中有驟雨及雷暴，吹和緩南至西南風；下周二部份地區雨勢較大。

下周四（18日）市區氣溫26度至30度，相對濕度75%至95%；大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部份地區驟雨較多，吹和緩南風，離岸間中清勁。

2025年5月31日，赤柱國際龍舟錦標賽在赤柱正灘舉行，女子隊伍競逐亦相當激烈。（資料圖片／廖雁雄攝）

2025年5月31日，赤柱國際龍舟錦標賽在正灘舉行，當中不乏外國隊伍參賽。（資料圖片／廖雁雄攝）

端午節的天氣︰有幾陣驟雨 初時局部地區有雷暴

天文台預計，隨着西北太平洋的副熱帶高壓脊下周後期向西伸展，接近周末廣東驟雨減少，天色好轉。

下周五（19日）為端午節，市區氣溫26度至31度，相對濕度75%至95%；大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，吹和緩南風，離岸間中清勁。

2025年5月31日，赤柱國際龍舟錦標賽在正灘舉行，參賽健兒奮力應戰，期望奪佳績。（資料圖片／廖雁雄攝）

廿四節氣「夏至」市區氣溫最高32度 局部地區有驟雨

下周六（20日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%；大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，吹和緩南風。

再下個周日（21日）為廿四節氣中的夏至，即是一年日晝最長及夜晚最短的日子，當日市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至85%；部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱。