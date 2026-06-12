龍舟水提早報到 天文台料周六驟雨漸增多及有雷暴 端午節漸轉晴
【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告信號／端午節天氣／夏至天氣】今年「龍舟水」提前報到，天文台今日（12日）預測，一道「梅雨槽」未來一兩日逐漸靠近華南沿岸，根據九天天氣預報，明日（13日）本港驟雨逐漸增多及有幾陣雷暴，隨後一連四日降雨概率為高，當中下周日及下周一（14日及15日）更有狂風雷暴。直至端午節（19日）天氣才有好轉，當日初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。
端午節緊接周末，即白領一族享有三日小假期，當中周日（21日）為廿四節氣中的夏至，日間炎熱，市區氣溫回升至32度（以天文台尖沙咀總部計），惟局部地區仍有驟雨，市民安排假日活動時需要留意。
天文台今早表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，截至早上11時半，天文台尖沙咀總部錄得氣溫28度，相對濕度70%，京士柏紫外線指數為6，強度屬於高，預測下午短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，吹和緩東至東南風。
明日的天氣︰「梅雨槽」引致驟雨逐漸增多及有幾陣雷暴
天文台預計，一道低壓槽會未來一兩日逐漸靠近華南沿岸，驟雨增多。根據天文台昨日（11日）發表的天氣隨筆《梅雨槽，龍舟水？》指出，當春夏之間較涼和較暖氣團在華南、華中一帶相遇，會在交界之處形成低壓槽，一般稱為「梅雨槽」，天會氣變得不穩定，而兩股氣團之間的輻合也有助暖濕空氣的抬升，觸發對流發展，繼而引起大雨。
根據九天天氣預報，明日（13日）市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%；大致多雲，有幾陣驟雨，驟雨逐漸增多及有幾陣雷暴，吹和緩南至西南風，稍後轉為清勁，高地間中吹強風。
下周一連四日降雨概率為高 下周日及下周一驟雨及狂風雷暴
天文台預計，該低壓槽會在下周初至中期在廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，同時受活躍西南季候風及高空擾動的影響，間中有大驟雨及狂風雷暴，下周日至下周三（14日至17日），一連四日降雨概率為高。
下周日及下周一（14日及15日）市區氣溫26度至29度，相對濕度80%至95%；多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。下周日吹和緩至清勁西南風，初時離岸及高地間中吹強風，下周一則吹和緩西南風，離岸間中清勁，
下周二間中有驟雨及雷暴 部份地區雨勢較大
下周二及下周三（16日及17日）市區氣溫26度至29度，相對濕度80%至95%；大致多雲，間中有驟雨及雷暴，吹和緩南至西南風；下周二部份地區雨勢較大。
下周四（18日）市區氣溫26度至30度，相對濕度75%至95%；大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部份地區驟雨較多，吹和緩南風，離岸間中清勁。
端午節的天氣︰有幾陣驟雨 初時局部地區有雷暴
天文台預計，隨着西北太平洋的副熱帶高壓脊下周後期向西伸展，接近周末廣東驟雨減少，天色好轉。
下周五（19日）為端午節，市區氣溫26度至31度，相對濕度75%至95%；大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，吹和緩南風，離岸間中清勁。
廿四節氣「夏至」市區氣溫最高32度 局部地區有驟雨
下周六（20日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%；大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，吹和緩南風。
再下個周日（21日）為廿四節氣中的夏至，即是一年日晝最長及夜晚最短的日子，當日市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至85%；部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱。