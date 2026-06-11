天氣｜今日有一兩陣驟雨 最高約29度 周末天氣漸轉不穩定
撰文：蕭通
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一股偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，位於南海北部的低壓區正為該區帶來驟雨及雷暴。天文台預測，今日（6月11日）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗。氣溫介乎25至29度。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。
天文台展望，明日（12日）有幾陣驟雨。星期六（13日）天氣漸轉不穩定，隨後兩三日部份地區雨勢較大及有雷暴。
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周末至下周中期有大驟雨
天文台指出，偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸，該區大致多雲，亦有幾陣驟雨。同時，一個低壓區會為南海北部帶來不穩定天氣。受活躍西南季候風及高空擾動影響，周末至下周中期華南地區間中有大驟雨及狂風雷暴。
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未來8日均大致多雲有驟雨 下周日及周一有狂風雷暴
天文台的九天天氣預報顯示，明日（12日）至下周五（19日）均大致多雲有驟雨，其中周六（13日）至下周四均有雷暴。
明日及周六（13日）料有幾陣驟雨，最低均為26度，最高分別29及30度。 其中，周六有雷暴及稍後驟雨較多。
下周日（14日）及下周一（15日）有狂風雷暴，同介乎26至29度。其中，下周日部份地區雨勢較大，下周一則初時雨勢有時頗大。
下周二（16日）及下周三（17日）均間中有驟雨及雷暴，均介乎26至30度。下周四（18日）及下周五均有幾陣驟雨，最低均26度，最高分別30及31度；其中下周四局部地區有雷暴。
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