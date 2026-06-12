天氣｜今日有幾陣驟雨最高29度 周日至周二雨勢較大及有狂風雷暴
撰文：蕭通
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一股偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，一個低壓區正為台灣附近帶來不穩定天氣。天文台預測，今日（6月12日）大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎26至29度。吹和緩東至東南風。天文台展望，明日（13日）稍後驟雨增多，周日（14日）至周二（16日）雨勢較大及有狂風雷暴。下周中期仍有驟雨。
▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼
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低壓槽周末期間逐漸靠近
天文台指出，偏東氣流會在今日為廣東沿岸帶來幾陣驟雨，而低壓區會為台灣附近帶來不穩定天氣。此外，一道低壓槽會在周末期間逐漸靠近華南沿岸，該區驟雨增多，加上活躍西南季候風及高空擾動的影響，下周初至中期華南地區及南海北部間中有大驟雨及狂風雷暴。
▼4月4日 白天變黑夜▼
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未來8日均大致多雲有驟雨 下周日及周一有狂風雷暴
天文台的九天天氣預報顯示，明日（13日）至下周六（20日）均大致多雲有驟雨，其中周六（13日）至下周四均有雷暴，下周日（14日）及下周一（15日）更有狂風雷暴。
明日料有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨較多，料介乎26至30度。下周日及下周一同介乎26至29度，均間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。
下周二（16日）及下周三（17日）均間中有驟雨及雷暴，均介乎26至29度；下周二部份地區雨勢較大。下周四（18日）及下周五均有幾陣驟雨，最低均26度，最高30度；其中下周四局部地區有雷暴。下周六有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫回升至27至31度之間。
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