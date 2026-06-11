黑雨再臨？天文台料形成「梅雨槽」　下周日至二狂風雷暴雨勢較大

【天文台／HKO／明天的天氣／甚麼是梅雨槽／暴雨警告信號／端午節天氣】上周末至本周一（6月6日至8日）本港暴雨連場，天文台更發出今年首個黑色暴雨警告，周末可能再遇大暴雨？



天文台指出，逐漸增強的西南季候風會在明日（12日）稍後靠近華南沿岸。當春夏之間較涼和較暖氣團在華南、華中一帶相遇，會在交界之處形成低壓槽，一般稱為「梅雨槽」，氣變得不穩定；而兩股氣團之間的輻合也有助暖濕空氣的抬升，觸發對流發展，引起大雨。天文台預測下星期日至二（14至16日）本港雨勢較大及有狂風雷暴。



6月14日 (星期日)：間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。

6月15日 (星期一)：間中有驟雨及狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。

6月16日 (星期二)：間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。



天文台6月8日晚上先後發出黃雨；紅雨及今年首個黑雨警告。在晚上8時許，大雨中的深水埗能見度大減。（羅日昇攝）

天文台6月8日晚上先後發出黃雨；紅雨及今年首個黑雨警告。在晚上8時許，深水埗有市民在大雨中急走，一身濕透。（羅日昇攝）

明天的天氣：大致多雲 有幾陣驟雨

天文台表示，偏東氣流會在明日（12日）為廣東沿岸帶來幾陣驟雨，而低壓區會為台灣附近帶來不穩定天氣，預測本港吹東至東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，市區氣溫介乎26至29度。

天文台6月8日晚上先後發出黃雨；紅雨及今年首個黑雨警告。在晚上8時許，荃灣中心十分大雨。（林振華攝）

低壓槽周末期間逐漸靠近華南沿岸 驟雨增多

天文台指一道低壓槽會在周末期間逐漸靠近華南沿岸，該區驟雨增多，加上活躍西南季候風及高空擾動的影響，下周初至中期華南地區及南海北部間中有大驟雨及狂風雷暴；周六（13日）吹南至西南風4級，稍後5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨較多，氣溫介乎26至30度。

下周日起有驟雨及狂風雷暴 至周一初時仍雨勢有時頗大

九天天氣預報顯示，下周日（14日）吹南至西南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大；到下周一（15日）吹南至西南風4級，離岸間中5級，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大；下周二（16日）吹南至西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。

天文台料這三日市區氣溫均介乎26至29度。

天文台6月11日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日都有雨，6月14至16日雨勢較大至有時頗大。（天文台圖片）

天文台6月11日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至31度。（天文台圖片）

預測下周五端午節大致多雲 有幾陣驟雨 日間天色明朗

天文台預測下周三（17日）仍然有雨，吹南風4級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴，到下周四（18日）吹南風4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，市區氣溫重上3字頭，最高30度。

下周五（19日）為端午節，吹南風4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎26至30度；下周六（20日）吹南風4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫最高31度。

天文台6月11日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高95%。（天文台圖片）

為何下周日至二雨勢較大？

天文台為何預測下周日至二（14至16日）天氣惡劣？科學主任(李崇灝 陳玉葆 楊逸朗 林沁宜)今日在天氣隨筆專欄發表題為《梅雨槽，龍舟水？》文章，解釋未來一周多天氣變化因由。

文章指，過去一兩日（9日及10日）廣東沿岸驟雨有所減少，不過預料偏東氣流會在明日（12日）初時繼續影響廣東沿岸。一般而言，源於東海至台灣海峽較冷洋面的偏東氣流氣團性質較為穩定，受其影響，明日初時廣東沿岸的對流發展有限。

歐洲中期預報中心（左）預測6月12日星期五上午8時及（右）6月13日星期六下午8時的平均海平面氣壓以及雨量預報圖。(天文台圖片)

甚麼是梅雨槽？ 梅雨槽對本港天氣有甚麼影響？

文章指出，逐漸增強的西南季候風會在明日稍後靠近華南沿岸（上圖左）。不同於偏東氣流，來自熱帶地區較暖洋面的西南氣流一般較為溫暖而潮濕，其氣團性質較不穩定。

當春夏之間較涼和較暖氣團在華南、華中一帶相遇，會在交界之處形成低壓槽，一般稱為「梅雨槽」。在梅雨槽的影響下，大氣變得不穩定；而兩股氣團之間的輻合也有助暖濕空氣的抬升，觸發對流發展，引起大雨。

2008年6月7日的（左上）上午8時地面天氣圖；（右上）當日香港雨量分佈。2025年5月29日的（左下）上午8時地面天氣圖；（右下）當日香港雨量分佈。（天文台圖片）

2008年6月7日梅雨槽為港帶來黑雨 天文台總部錄得第二高雨量

文章指出，2008年6月7日及2025年5月29日是其中兩個梅雨槽例子，前者在高空擾動的配合下，本港有特大暴雨及狂風雷暴（圖上），天文台曾發出黑色暴雨警告信號，而天文台總部曾錄得每小時145.5毫米雨量，是有紀錄以來第二高的記錄。至於後者（圖下）天文台亦曾發出黃色暴雨警告信號，而當天的總雨量則較前者少。

梅雨槽周末靠近華南沿岸令天氣不穩 持續多久視乎位置及發展

隨着梅雨槽在周末期間（13至14日）逐漸靠近華南沿岸，本港天氣會變得不穩定。然而，梅雨槽引致的不穩定天氣會持續多長時間，依然取決於梅雨槽的位置及發展。

文章指，根據最新的電腦模式預測，梅雨槽會在下周初至中期於華南地區至南海北部徘徊。如果梅雨槽於沿岸停滯不動，本港的大雨天氣會持續較長時間；假如梅雨槽短暫移至沿岸以南海域，大雨影響的區域則會稍為南移至南海北部，影響本港的驟雨或會短暫停歇，直至梅雨槽及其相關雨區再度靠近。

電腦模式對於驟雨影響廣東的持續時間尚有分歧。（天文台圖片）

當副熱帶高壓脊逐漸增強西伸並覆蓋華南沿岸，梅雨槽將會北移至長江流域，而華南沿岸天氣將會好轉。然而，各電腦模式對於在下週後期副高覆蓋華南沿岸的時間仍有分歧。

部分電腦模式例如美國電腦模式預測副高覆蓋華南沿岸的時間較遲，驟雨會持續至下周五端午節。日本電腦模式則預料其覆蓋華南沿岸時間較早，本港天氣會在星期四逐漸好轉。

天文台指按照現時預測，星期六稍後驟雨增多，星期日至星期二雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，市民出門上班上學前留意最新天氣預報，特別天氣提示和天氣警告。