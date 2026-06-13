龍舟水駕到 天文台料低壓槽南海北部徘徊 端午節前每日驟雨雷暴
【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告信號／端午節天氣／夏至天氣】龍舟水提早報到，天文台今日（13日）早上及下午分別兩度發出黃色暴雨警告。天文台中午曾發出特別天氣提示，指受活躍西南季候風及低壓槽影響，預料未來兩日部份地區雨勢特別大，兩日累積雨量可達200毫米。
而根據天文台九天天氣預報，由於該低壓槽持續在廣東沿岸及南海北部徘徊，明日及下周一（14日及15日）有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，隨後數日仍有驟雨及雷暴，直至下周後期隨着副熱帶高壓脊向西伸展，本港天色逐漸好轉，驟雨減少，下周五（19日）端午節初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，下周末日間炎熱。
今晚的天氣︰多雲、有驟雨及狂風雷暴
天文台今日（13日）下午4時15分更新天氣概況，指西南季候風正為廣東沿岸帶來雷雨，本港下午多處地區錄得超過20毫米雨量。截至今午4時20分，天文台尖沙咀總部錄得27.3度，相對濕度89%，京士柏紫外線指數為0.4，強度屬於低，預料今晚多雲，有驟雨及狂風雷暴。
天文台更在今日中午12時發出特別天氣提示，指受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來數日本港天氣持續不穩定，預料明日及下周一（14日及15日）部份地區雨勢特別大，兩日的累積雨量可達200毫米。
明日的天氣︰有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大
天文台表示，受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴。根據九天天天氣預報，明日（14日）市區氣溫26度至29度，相對濕度80%至95%；多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。
下周一（15日）市區氣溫26度至29度，相對濕度80%至95%；多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，吹和緩至清勁西南風，高地間中吹強風。
下周中期低壓槽繼續影響 下周二部份地區雨勢較大
天文台預料，該低壓槽會下周中期持續在廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，天氣仍然不穩定，下周二（16日）市區氣溫26度至29度，相對濕度80%至95%；大致多雲，間中有驟雨及雷暴，部份地區雨勢較大，吹和緩至清勁南至西南風，高地間中吹強風。
下周三（17日）市區氣溫26度至29度，相對濕度80%至95%；大致多雲，間中有驟雨及雷暴，吹和緩南至西南風。下周四（18日）市區氣溫26度至30度，相對濕度75%至95%；大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部份地區驟雨較多，吹和緩南至西南風。
下周後期受副熱帶高壓脊影響 端午節日間短暫時間有陽光
天文台預料，隨着位於西北太平洋的副熱帶高壓脊，在下周後期向西伸展，接近周末廣東驟雨減少，天色逐漸好轉。下周五（19日）是端午節，市區氣溫26度至31度，相對濕度70%至95%；大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，吹和緩南風，離岸間中清勁。
下周六（20日）市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至95%；大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部份時間有陽光及炎熱。
夏至市區氣溫最高32度 早上局部地區有驟雨
再下周日（21日）為廿四節氣中的夏至，即是一年日晝最長及夜晚最短的日子，市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至85%；部份時間有陽光，早上局部地區有驟雨，日間炎熱，吹和緩南至西南風。
再下周一（22日）市區氣溫28度至32度，相對濕度65%至85%；部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱，吹和緩南至西南風。