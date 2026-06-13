龍舟水駕到　天文台料低壓槽南海北部徘徊　端午節前每日驟雨雷暴

【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告信號／端午節天氣／夏至天氣】龍舟水提早報到，天文台今日（13日）早上及下午分別兩度發出黃色暴雨警告。天文台中午曾發出特別天氣提示，指受活躍西南季候風及低壓槽影響，預料未來兩日部份地區雨勢特別大，兩日累積雨量可達200毫米。



而根據天文台九天天氣預報，由於該低壓槽持續在廣東沿岸及南海北部徘徊，明日及下周一（14日及15日）有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，隨後數日仍有驟雨及雷暴，直至下周後期隨着副熱帶高壓脊向西伸展，本港天色逐漸好轉，驟雨減少，下周五（19日）端午節初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，下周末日間炎熱。



天文台6月13日截至下午4時半的錄得的各區累積雨量，大嶼山東北及青衣一帶共計100至140毫米雨量。（天文台圖片）

天文台6月13日下午2時45分實時天氣圖，灣仔一帶正下大雨。（天文台圖片）

今晚的天氣︰多雲、有驟雨及狂風雷暴

天文台今日（13日）下午4時15分更新天氣概況，指西南季候風正為廣東沿岸帶來雷雨，本港下午多處地區錄得超過20毫米雨量。截至今午4時20分，天文台尖沙咀總部錄得27.3度，相對濕度89%，京士柏紫外線指數為0.4，強度屬於低，預料今晚多雲，有驟雨及狂風雷暴。

天文台更在今日中午12時發出特別天氣提示，指受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來數日本港天氣持續不穩定，預料明日及下周一（14日及15日）部份地區雨勢特別大，兩日的累積雨量可達200毫米。

天文台6月13日下午14:48的雷達圖顯示，一條雷雨帶移至港島及九龍東和將軍澳。（天文台圖片）

天文台6月13日下午2時25分實時天氣圖，太平山頂逐漸被雲層覆蓋。（天文台圖片）

明日的天氣︰有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大

天文台表示，受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴。根據九天天天氣預報，明日（14日）市區氣溫26度至29度，相對濕度80%至95%；多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。

下周一（15日）市區氣溫26度至29度，相對濕度80%至95%；多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，吹和緩至清勁西南風，高地間中吹強風。

天文台6月13日下午4時半更新的九天天氣預報，未來四日的降雨概率為高。（天文台網頁截圖）

天文台6月13日下午4時半更新的九天天氣預報，下周末氣溫回升32度。（天文台網頁截圖）

天文台6月13日下午4時半更新的九天天氣預報，未來四日相對濕度最高95%。（天文台網頁截圖）

下周中期低壓槽繼續影響 下周二部份地區雨勢較大

天文台預料，該低壓槽會下周中期持續在廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，天氣仍然不穩定，下周二（16日）市區氣溫26度至29度，相對濕度80%至95%；大致多雲，間中有驟雨及雷暴，部份地區雨勢較大，吹和緩至清勁南至西南風，高地間中吹強風。

下周三（17日）市區氣溫26度至29度，相對濕度80%至95%；大致多雲，間中有驟雨及雷暴，吹和緩南至西南風。下周四（18日）市區氣溫26度至30度，相對濕度75%至95%；大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部份地區驟雨較多，吹和緩南至西南風。

2025年5月31日，赤柱國際龍舟錦標賽在赤柱正灘舉行，女子隊伍競逐亦相當激烈。（資料圖片／廖雁雄攝）

2025年5月31日，赤柱國際龍舟錦標賽在正灘舉行，當中不乏外國隊伍參賽。（資料圖片／廖雁雄攝）

下周後期受副熱帶高壓脊影響 端午節日間短暫時間有陽光

天文台預料，隨着位於西北太平洋的副熱帶高壓脊，在下周後期向西伸展，接近周末廣東驟雨減少，天色逐漸好轉。下周五（19日）是端午節，市區氣溫26度至31度，相對濕度70%至95%；大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，吹和緩南風，離岸間中清勁。

下周六（20日）市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至95%；大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部份時間有陽光及炎熱。

2025年5月31日，赤柱國際龍舟錦標賽在正灘舉行，參賽健兒奮力應戰，期望奪佳績。（資料圖片／廖雁雄攝）

夏至市區氣溫最高32度 早上局部地區有驟雨

再下周日（21日）為廿四節氣中的夏至，即是一年日晝最長及夜晚最短的日子，市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至85%；部份時間有陽光，早上局部地區有驟雨，日間炎熱，吹和緩南至西南風。

再下周一（22日）市區氣溫28度至32度，相對濕度65%至85%；部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱，吹和緩南至西南風。