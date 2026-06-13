天氣｜天文台料今日間中有驟雨及雷暴　下周日及一有狂風雷暴

【天文台／HKO／暴雨警告信號／明天的天氣】驟雨及雷暴正影響珠江口一帶，同時一股偏南氣流正逐漸影響廣東沿岸。天文台預測今日（13日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大，市區最高氣溫（以天文台尖沙咀總部計）約30度，吹和緩至清勁東南風，漸轉吹西南風，稍後高地間中吹強風。預測最高紫外線指數大約是7， 強度屬於高。



天文台展望星期日及星期一（14及15日）雨勢有時頗大及有狂風雷暴，隨後兩三日天氣仍然不穩定。



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天文台預測今起7日持續有大雨及雷暴

6月13日 (六)：間中有驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大。

6月14日 (日)：有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

6月15日 (一)：有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

6月16日 (二)：間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。

6月17日 (三)：間中有驟雨及雷暴。

6月18日 (四)：有幾陣驟雨及雷暴。初時部分地區驟雨較多。

6月19日端午節(五)：初時局部地區有雷暴。



天文台6月13日清晨6時的雷達圖顯示，雷雨區繼續由珠江口向東移，已覆蓋本港大部分地區。（天文台圖片）

天文台料今日間中有驟雨及雷暴 初時雨勢有時頗大

天文台今日凌晨4時15分發出特別天氣提示，指西南季候風會在今日（13日）逐漸影響廣東沿岸，預料本港今日間中有驟雨及雷暴，初時雨勢頗大。珠江口一帶今日凌晨持續有雷雨區發展，並逐漸靠近，天文台在凌晨5時發出黃色暴雨警告信號。

天文台預測今日吹東南風4至5級，漸轉西南風4至5級，稍後高地間中6級；市區氣溫介乎26至30度；大致多雲，間中有驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大。

天文台6月13日凌晨4時20分更新九天天氣預報，預測即日至6月19日端午節天氣不穩，持續有雷暴，雨勢有時頗大。（天文台圖片）

明天的天氣：星期日有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大

天文台指隨著華南的一道低壓槽逐步靠近沿岸地區，下星期日及星期一（14及15日）雨勢有時頗大及有狂風雷暴，提醒市民在未來數天出門前要留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，進行戶外活動時亦要時刻注意天氣變化。

九天天氣顯示，下星期日吹西南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；下星期一吹西南風4級，離岸間中5級，多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

到下星期二（16日）料吹南至西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大；下星期三（17日）吹南至西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴。

天文台料下星期日至三一連四日市區氣溫料介乎26至29度。

天文台6月13日凌晨4時20分更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至32度。（天文台圖片）

下周五端午節初時局部地區有雷暴 日間短暫時間有陽光

天文台料下星期四（18日）吹南風4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部分地區驟雨較多，市區氣溫最高30度。

天文台表示，隨着位於西北太平洋的副熱帶高壓脊於下周後期向西伸展，接近周末廣東驟雨減少，天色好轉，預測下星期五（19日）端午節吹南風4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎26至31度。

天文台6月13日凌晨4時20分更新九天天氣預報，預測未來八日相對濕度最高95%，6月21日夏至降至85%。（天文台圖片）

到下星期六（20日)吹南風4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱；其後的星期日（21日)為二十四節氣「夏至」（這日是中原地區全年日間時間最長一間），吹南風4級，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱。天文台料這兩日市區氣溫介乎27至32度。