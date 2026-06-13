最新｜天文台取消黃色暴雨警告　料未來兩日累積雨量可達200毫米

【天文台／HKO／暴雨警告信號／黃雨】天文台指西南季候風會在今日（13日）逐漸影響廣東沿岸，天文台中午12時45分再發出特別天氣提示，指位於珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近，到1時半再發出預警，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，預料強陣風吹襲，提醒市民提高警覺，其後在下午2時15分發出黃色暴雨警告，為今日第二個黃雨，至下午3時40分取消黃雨警告。



天文台今日凌晨5時發出黃色暴雨警告信號，至8時45分取消。天文台指受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來數日本港天氣持續不穩定。明日及星期一（6月14日及15日）部分地區雨勢特別大，預料兩日的累積雨量可達200毫米。



天文台預測今起7日持續有大雨及雷暴

6月13日 (六)：間中有驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大。

6月14日 (日)：有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

6月15日 (一)：有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

6月16日 (二)：間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。

6月17日 (三)：間中有驟雨及雷暴。

6月18日 (四)：有幾陣驟雨及雷暴。初時部分地區驟雨較多。

6月19日端午節(五)：初時局部地區有雷暴。



天文台6月13日下午14:48的雷達圖顯示，一條雷雨帶移至港島及九龍東和將軍澳。（天文台圖片）

【15:40】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【14:15】天文台再次發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【13:35】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【13:30】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【13:30】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午3時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

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【12:52】香港政府拯溺員總工會表示，沙田源禾路沙田賽馬會游泳池一個跳台，今早6時41分疑被雷劈中，蓋膠飛開、石屎跳台崩爛。當時有少量泳客剛剛下水，池面突然一下閃電及震耳雷響聲，嚇得所有人都呆了。工會再次呼籲泳客，一旦天文台發出雷暴警告，泳客應立即遠離泳池。

事發時天文台發出的雷暴警告正生效，沙田所在的新界東在今日早上6時至7時前，共錄得30次雲對地閃電。

天文台6月13日下午13:36的雷達圖顯示，珠江口雷雨區已逼近至新界西以西海域。（天文台圖片）

天文台6月13日中午12:12的雷達圖顯示，有一道雷雨區從珠海由西向東移動。（天文台圖片）

【12:45】天文台：位於珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時影響本港。市民請留意天氣變化。

天文台6月13日截至中午12:30的錄得的各區累積雨量，大嶼山北及荃灣葵青一帶、以及西貢東部超過70毫米。（天文台圖片）

【12:00】受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來數日本港天氣持續不穩定。明日及星期一（6月14日及15日）部分地區雨勢特別大，預料兩日的累積雨量可達200毫米。

天文台指，有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，籌辦或進行戶外活動時應注意雷雨和狂風可能帶來的影響。

【11:00】雷暴警告終止。

天文台6月13日早上10:06的雷達圖顯示，雷雨區已向東移離本港。（天文台圖片）

【08:45】黃雨警告取消。

【07:10】荃灣區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸，上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。天文台建議，市民應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。

天文台6月13日清晨6時的雷達圖顯示，雷雨區繼續由珠江口向東移，已覆蓋本港大部分地區。（天文台圖片）

【06:30】雷暴警告有效時間延長至今日上午9時正，預料香港有幾陣雷暴。

【06:12】今日截至清晨5時45分的雨量圖顯示，將軍澳雨量累積達10毫米，西貢部分地區超過30毫米，而大嶼山西部錄得10毫米雨量。

天文台6月13日截至清晨5時45分的雨量圖顯示，將軍澳雨量累積達10毫米，西貢部分地區超過30毫米，而大嶼山西部錄得10毫米雨量。（天文台圖片）

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天文台6月13日凌晨5時12分的雷達圖顯示，雷雨區繼續由珠江口向東移，已覆蓋大嶼山。（天文台圖片）

【05:00】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【04:30】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台6月13日凌晨4時42分的雷達圖顯示，珠江口一帶持續有雷雨區發展，並逐漸向東靠近本港。（天文台圖片）

【04:15】天文台：西南季候風會在今日逐漸影響廣東沿岸，預料本港今日間中有驟雨及雷暴，初時雨勢頗大。同時，隨著華南的一道低壓槽逐步靠近沿岸地區，星期日及星期一（14及15日）雨勢有時頗大及有狂風雷暴。市民在未來數天出門前要留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，進行戶外活動時亦要時刻注意天氣變化。

【03:50】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午7時正，預料香港有幾陣雷暴。

【03:30】天文台發出特別天氣提示，指出珠江口一帶持續有雷雨區發展，並逐漸靠近，可能在未來一、兩小時影響本港，提醒市民留意天氣變化。

天文台6月13日凌晨4時20分更新九天天氣預報，預測即日至6月19日端午節天氣不穩，持續有雷暴，雨勢有時頗大。（天文台圖片）

天文台表示，一道低壓槽會在今明（13及14日）兩日逐漸靠近華南沿岸，該區驟雨增多。預料該低壓槽會在下周初至中期在廣東沿岸及南海北部一帶徘徊。同時，受活躍西南季候風及高空擾動影響，該區間中有大驟雨及狂風雷暴。隨着位於西北太平洋的副熱帶高壓脊於下周後期向西伸展，接近周末廣東驟雨減少，天色好轉。

天文台6月13日凌晨4時20分更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至32度。（天文台圖片）

天文台6月13日凌晨4時20分更新九天天氣預報，預測未來八日相對濕度最高95%，6月21日夏至降至85%。（天文台圖片）

▼6月6日 雷雨區帶來連環閃電▼



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天文台料形成「梅雨槽」 下周日至二狂風雷暴雨勢較大

天文台科學主任(李崇灝 陳玉葆 楊逸朗 林沁宜)周四（11日）在天氣隨筆專欄發表題為《梅雨槽，龍舟水？》文章，解釋未來一周多大雨因由。文章指出，逐漸增強的西南季候風會在周五（12日）稍後靠近華南沿岸，當春夏之間較涼和較暖氣團在華南、華中一帶相遇，會在交界之處形成低壓槽，一般稱為「梅雨槽」。在梅雨槽的影響下，大氣變得不穩定；而兩股氣團之間的輻合也有助暖濕空氣的抬升，觸發對流發展，引起大雨。

2008年6月7日的（左上）上午8時地面天氣圖；（右上）當日香港雨量分佈。2025年5月29日的（左下）上午8時地面天氣圖；（右下）當日香港雨量分佈。（天文台圖片）

梅雨槽周末靠近華南沿岸令天氣不穩 持續多久視乎位置及發展

隨着梅雨槽在周末期間（13至14日）逐漸靠近華南沿岸，本港天氣會變得不穩定。然而，梅雨槽引致的不穩定天氣會持續多長時間，依然取決於梅雨槽的位置及發展。

文章指，根據最新的電腦模式預測，梅雨槽會在下周初至中期於華南地區至南海北部徘徊。如果梅雨槽於沿岸停滯不動，本港的大雨天氣會持續較長時間；假如梅雨槽短暫移至沿岸以南海域，大雨影響的區域則會稍為南移至南海北部，影響本港的驟雨或會短暫停歇，直至梅雨槽及其相關雨區再度靠近。