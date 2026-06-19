端午節重見陽光　天文台料父親節日間酷熱市區33度　下周三飆34度

【天文台／HKO／明天的天氣／端午節天氣／父親節天氣／龍舟比賽／酷熱天氣警告】長達約一周的大雨今日（19日）端午節結束，天文台料今午短暫時間有陽光及炎熱，根據九天天氣預報顯示，受副熱帶高壓脊影響，明日（20日）驟雨減少，天氣開始好轉，翌日（21日）父親節部份時間有陽光，日間酷熱，市區最高33度，其後數日天晴，下周三（24日）更是未來九天最高溫，市區氣溫高達34度，惟天文台料一道廣闊低壓槽下周後期再度帶來驟雨及雷暴，天氣再度轉壞。



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今日的天氣︰下午短暫時間有陽光及炎熱

天文台今早12時45分表示，一股偏南氣流正為廣東帶來驟雨及雷暴，同時西北太平洋的副熱帶高壓脊正逐漸向西伸展，預計今午短暫時間有陽光及炎熱，吹和緩至清勁偏南風，離岸及高地間中吹強風，風勢有時疾勁。

關島附近低壓區逐漸發展為熱帶氣旋移向菲東

截至中午12時40分，天文台總部錄得30.5度，相對濕度78%，京士柏紫外線指數為7，強度屬於高。天文台並表示，現時位於關島附近的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，並在未來兩三日移向菲律賓以東海域。

今日（6月19日）是端午節，天文台預料下午短暫時間有陽光及炎熱。（湯致遠攝）

明日的天氣︰受副熱帶高壓脊影響 部份時間有陽光

天文台指，受副熱帶高壓脊影響，華南明日（20日）驟雨減少，根據九天天氣預報顯示，明日市區氣溫為28度至32度，相對濕度65%至90%，吹和緩至清勁南風，初時高地間中吹強風，部份時間有陽光，初時有一兩陣驟雨。

父親節的天氣︰日間酷熱 市區最高33度

下周日（21日）是父親節，也是廿四節氣中的夏至，即是一年日晝最長及夜晚最短的日子，市區氣溫為28度至33度，相對濕度65%至90%，吹和緩南至西南風，部份時間有陽光，日間酷熱。

天文台6月19日早上11時半更新的九天天氣預報，料未來數日天氣轉晴。（天文台網頁截圖）

下周三市區氣溫最高34度 大致天晴局部地區有驟雨

下周一及下周二（22日及23日）市區氣溫為28度至33度，相對濕度65%至85%，吹和緩南至西南風，大致天晴，日間酷熱。

下周三（24日）為未來九天最高溫，市區氣溫29度至34度，相對濕度65%至90%，吹和緩南至西南風，大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱。

天文台6月19日早上11時半更新的九天天氣預報，料6月24日市區氣溫最高34度。（天文台網頁截圖）

天文台6月19日早上11時半更新的九天天氣預報，料下周末相對濕度最高95%。（天文台網頁截圖）

廣闊低壓槽下周後期帶來驟雨及雷暴 下周四開始有雨下周五有雷暴

天文台預料，一道廣闊低壓槽下周後期為廣東帶來驟雨及雷暴，下周四（25日）市區氣溫28度至33度，相對濕度70%至95%，吹和緩南至西南風，部份時間有陽光，日間酷熱，稍後有幾陣驟雨。

下周五（26日）市區氣溫28度至32度，相對濕度70%至95%，吹和緩南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光。

下周末有幾陣驟雨 日間短暫時間有陽光

下周六（27日）市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹和緩南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光。

再下個周日（28日）市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹和緩南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。