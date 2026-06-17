周四上班上學注意　天文台料初時雨勢頗大　周日起4日熱爆33度

【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告／端午節天氣／酷熱天氣警告】天文台今日（17日）指出，受活躍偏南氣流影響，明日（18日，星期四）廣東沿岸及南海北部間中仍有大驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，天文台提醒市民明早上班上學前，留意最新天氣消息。



一星期以來暴雨天氣有望結束，天文台指隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊向西伸展，周五（19日）端午節天色好轉，下午部分時間有陽光及炎熱，周末至下周初天氣漸轉酷熱，預測由下周日（21日）起一連四日，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）每日將至33度。



天文台：今晚及明日初時雨勢有時頗大 部分地區有可能出現水浸

天文台今日下午4時半發出特別天氣提示，指出受活躍偏南氣流影響，預料今晚及明日初時本港雨勢有時頗大，部分地區有可能出現水浸，呼籲市民採取適當預防措施，以防止可能引致的損失。

天文台表示，會在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，提醒市民明早上班上學前留意天文台的最新天氣消息。

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明天的天氣：高地風力料達7級 有驟雨及幾陣狂風雷暴

九天天氣預報顯示，預測明日（18日）吹南風4至5級，離岸間中6級，高地達7級，大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，市區氣溫介乎26至29度。

隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊向西伸展，廣東驟雨逐漸減少。周五（19日）為端午節，天文台料端午節天色好轉，吹南風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午部分時間有陽光及炎熱，市區氣溫介乎27至31度。

天文台6月17日下午4時半更新九天天氣預報，預測18日仍然有大雨，19日端午節起天色好轉，21日起一連日酷熱，市區氣溫最高33度。（天文台圖片）

下周日及一大致天晴 日間酷熱 市區最高33度

天文台料周六（20日）起「升溫」，吹南風4至5級，初時高地間中6級，部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨，市區氣溫介乎28至32度。下周日及一（21日及22日）吹南至西南風4級，市區氣溫最低28度、最高33度；周日大致天晴，早上局部地區有驟雨，日間酷熱，到周一大致天晴，日間酷熱。

天文台6月17日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至33度。（天文台圖片）

下周二及三市區氣溫最高33度 部分時間有陽光

天文台預測下周二及三（23及24日）日間酷熱，市區氣溫續介乎28至33度，吹南至西南風4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

九天天氣預報顯示，周四及周五（25及26日）氣溫稍回落至介乎28至32度，短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。周四吹南至西南風4級，周五吹南至西南風3至4級。