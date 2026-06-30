打風｜天文台料低壓區南海增強為熱帶氣旋　一大氣情況會較近本港

【天文台／HKO／明天的天氣／低壓區／打風／七一天氣／颱風／低壓槽】天文台今日（6月30日）傍晚指出，一個低壓區明日（7月1日）進入南海中南部，受較高溫的海水影響，將逐漸發展為熱帶氣旋，在本周後期大致移向海南島至北部灣一帶。天文台料星期五（7月3日）風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，周末登陸後本港風勢仍然頗大，有驟雨及狂風雷暴。



天文台表示，現時不同電腦模式對其發展速度及環流大小，仍存在分歧，當中人工智能電腦模式「風烏」預料其發展速度較快及環流較大，若副熱帶高壓脊較弱，該潛在熱帶氣旋則有可能由原定移向海南島至北部灣一帶，變為靠近廣東西部沿岸至海南島以東。



本港6月30日傍晚，雷雨區逐漸影響本港。（歐陽德浩攝）

本港6月30日傍晚，雷雨區逐漸影響本港。（歐陽德浩攝）

低壓區明日進入南海中南部 南海水溫較高有利熱帶氣旋形成

天文台科學主任（林沁宜 麥佩緹 鍾欣樺 李崇灝 梁宇霆 胡灼權）今日在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《本週後期南海熱帶氣旋活動前瞻》的文章。

文中提到上一篇「天氣隨筆」《七一前後天氣展望》指，一道廣闊低壓槽本周中後期影響南海至菲律賓一帶，該低壓槽上可能有低壓系統發展。

衛星雲圖顯示與低壓區相關的對流雲團，正影響菲律賓附近。（天文台圖片）

從衛星雲圖可見，現時一個低壓區位於菲律賓附近，為該區帶來不穩定天氣，料明日將進入南海中南部，而現時南海的海水溫度較高，有利熱帶氣旋形成。

衛星雲圖顯示與低壓區相關的對流雲團，正影響菲律賓附近，紅色代表有強對流情況。（天文台圖片）

AI電腦模式風烏︰料低壓區發展速度較快及環流較大

文中指出，若南海的風切變較弱及高層輻散較強，將更有利該低壓區的發展，惟現時不同電腦模式對其發展速度及環流大小，仍存在分歧。

人工智能電腦模式「風烏」︰料發展速度較快及環流較大

美國電腦模式︰料初期發展速度較慢，環流較為細小

小部分模式如日本電腦模式︰料未能發展為熱帶氣旋



各電腦模式對於本周中後期低壓區發展的預測結果。（天文台圖片）

若副熱帶高壓脊較弱 有可能靠近廣東西部沿岸至海南島以東

文中又指，現時大部份電腦模式預計，廣闊低壓槽上的熱帶氣旋，本周後期隨着副熱帶高壓脊的外圍引導氣流，大致移向海南島至北部灣一帶，隨後登陸及移入內陸，與本港保持一定距離。

惟電腦預報模式對於該熱帶氣旋的路徑預測仍存在不確定性，假如副熱帶高壓脊較弱，該熱帶氣旋有機會靠近廣東西部沿岸至海南島以東。

本港6月30日傍晚，雷雨區逐漸影響本港。（歐陽德浩攝）

本港6月30日傍晚，雷雨區逐漸影響本港。（歐陽德浩攝）

天文台料周五風勢增強 部份高地短暫吹烈風

文中總結指，不論如何本港周五（7月3日）風勢增強，離岸及高地間中吹強風，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，而受地形影響，部份高地可能短暫吹烈風，預料該熱帶氣旋周末期間在華南西部沿岸登陸，屆時本港天氣將轉為受東南季候風主導，風勢仍然頗大，間中有驟雨及雷暴。天文台提醒市民留意最新天氣消息，若進行戶外及水上活動，要時刻留意天氣變化，注意安全。

天文台6月30日下午4時半更新的九天天氣預報，料周六7月4日的風勢最大，高地吹7級風。（天文台網頁截圖）

天文台6月30日下午4時半更新的九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。（天文台網頁截圖）