天氣消息｜放工注意　天文台：料雷雨區會在未來一兩小時影響本港

撰文：韋景全
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【天文台／HKO／暴雨警告／黃雨】放工注意，天文台今日（30日）下午5時發出特別天氣提示，指位於本港以南的雷雨區正逐漸向北移動，預料會在未來一兩小時影響本港，提醒市民請留意天氣變化。

▼6月30日　天氣消息▼

天文台6月30日下午17:00雷達圖顯示，位於本港以南的雷雨區正逐漸向北移動，預料會在未來一兩小時影響本港。（天文台圖片）

【17:11】雷暴警告有效時間至今日下午6時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。

【17:00】天文台：位於本港以南的雷雨區正逐漸向北移動，預料會在未來一兩小時影響本港。市民請留意天氣變化。

【16:35】天文台發出雷暴警告。

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天文台6月30日截清凌晨5時的雨量圖顯示，新界東及大嶼山錄得10毫米雨量以上。（天文台圖片）
天文台6月30日凌晨03:36的雷達圖顯示，雷雨區正由南向北經過香港，主要影響本港東西兩端地區。（天文台圖片）

【05:40】雷暴警告有效時間延長至今日上午7時正，預料香港有局部地區雷暴。

【04:45】天文台指與偏南氣流相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港方面，凌晨時分的雷雨為多處地區帶來超過10毫米雨量，而九龍部分地區、沙田及長洲的雨量更超過20毫米。

【04:45】雷暴警告有效時間至今日上午6時正，預料香港有局部地區雷暴。

【03:25】天文台：與偏南氣流相關的雷雨仍會在未來兩三小時影響珠江口一帶。市民請繼續留意天氣變化。

天文台6月30日凌晨00:18的雷達圖顯示，一個雷雨區正由南向北經過香港，西端已在大嶼山上空。（天文台圖片）

【00:20】天文台： 珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，市民請留意天氣變化。

【00:05】雷暴警告有效時間至凌晨3時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。

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【00:01】天文台指一股偏南氣流周一為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。本港周一大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多，多處地區錄得超過10毫米雨量，而新界西及大嶼山部分地區的雨量更超過30毫米；日間短暫時間有陽光及炎熱。

此外，西北太平洋的副熱帶高壓脊周一逐漸向西伸展，預料會在未來一兩日覆蓋中國東南沿岸，廣東驟雨減少，天氣漸轉酷熱。

天文台6月30日凌晨0時更新九天天氣預報，預測未來九日前半部廣東驟雨減少，天氣漸轉酷熱，後半部受到南海低壓區影響，有驟雨及狂風雷暴。（天文台圖片）

▼6月29日　天氣消息▼

【23:50】天文台發出雷暴警告。

天文台6月28日上午11時10分發出黃色暴雨警告訊號，在銅鑼灣避風塘，香港國際龍舟邀請賽繼續舉行。 （倪清江攝）
天文台6月28日上午11時10分發出黃色暴雨警告訊號，在銅鑼灣避風塘，香港國際龍舟邀請賽繼續舉行。 （倪清江攝）
天文台6月28日上午11時10分發出黃色暴雨警告訊號，在銅鑼灣避風塘，香港國際龍舟邀請賽繼續舉行。 （倪清江攝）

【11:40】天文台特別天氣提示：天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

【09:45】天文台特別天氣提示：香港以南持續有雨區發展並向北移動，預料中午前後本港仍有機會有大驟雨。市民請提高警惕。

9月29日早上近10時的雷達圖顯示，香港以南持續有雨區發展並向北移動。（天文台圖片）

【07:10】天文台特別天氣提示：位於本港以南的雷雨帶正逐漸靠近珠江口一帶，預料會在未來兩三小時影響本港。

【03:30】天文台特別天氣提示：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【02:20】與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響本港，而位於本港西南面的雷雨帶正逐漸靠近珠江口一帶，預料未來兩三小時本港雨勢有時頗大。

黃色暴雨警告信號6月28日生效近三個半小時。今日截至下午兩時半，多區錄得超過50毫米雨量。（天文台圖片）

▼6月28日　天氣消息▼

【17:30】雷暴警告有效時間終止。

【16:45】天文台更新天氣概況，預計本港地區今晚大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多及局部地區有狂風雷暴，最低氣溫約27度。明日（29日）日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度；吹和緩偏南風。

【16:00】天文台指，雷暴警告有效時間延長至下午5時30分，預料新界東部、香港島及九龍有局部地區狂風雷暴。

【14:36】天文台指，雷暴警告有效時間延長至下午4時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【14:35】天文台取消黃色暴雨警告信號，指雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【12:30】天文台指，雷暴警告有效時間延長至下午3時正，預料香港有幾陣狂風雷暴；預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

【11:50】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【11:10】天文台發出黃色暴雨警告信號，代表香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹；大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

【10:45】天文台指，雷暴警告有效時間延長至今日下午1時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【10:35】天文台發特別天氣提示指，未來一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【09:35】天文台指，雷暴警告有效時間延長至上午11時30分，預料大嶼山、新界有幾陣狂風雷暴。

【08:35】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午10時。

【08:25】天文台發出特別天氣提示指，位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。天文台提醒市民留意天文台的最新天氣消息，進行戶外活動亦要注意天氣變化。

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天文台6月27日下午4時半更新九天天氣預報，料28日仍有驟雨及雷暴，7月初日間酷熱。(天文台圖片)
天文台料周日有驟雨及雷暴　7.1熱爆33度　有電腦預測下周末打風

【09:00】天文台取消雷暴警告。

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天文台料周六周日有驟雨及幾陣雷暴　7月1日市區最高33度天氣：珠江口一帶有雨區發展　預料今日天氣不穩部分地區雨勢較大低壓槽｜天文台預測周五起一連4日有驟雨及雷暴　7.1日間酷熱33度最新天氣消息｜天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響天文台料周末有驟雨及雷暴　南海會否有熱帶氣旋生成仍待觀察
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