打風｜天文台料低壓槽上或有低壓區　本港周六起大風有狂風雷暴

【天文台／HKO／明天的天氣／低壓區／打風／七一天氣／颱風／低壓槽】天文台今日（6月29日）表示，預料一道廣闊低壓槽會在本週中期影響南海中北部，而廣闊低壓槽上可能存在一個低壓區，大致移向廣東西部至海南島一帶。內地中央氣象台今日也指出，未來10天，南中國海和西太平洋會有兩個颱風或熱帶低氣壓生成，其中一個將影響華南沿海。



天文台料未來幾日天氣漸轉酷熱，7月1日回歸29周年紀今日及7月2日日間酷熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高33度；受到低壓區影響，周六（4日）起天色轉差，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，惡劣天氣至少持續至下周三（8日）。



+ 2

明天的天氣：部分時間有陽光 有幾陣驟雨

天文台今日表示，副熱帶高壓脊會在未來兩三日覆蓋中國東南沿岸，廣東驟雨減少，天氣漸轉酷熱。九天天氣預報顯示，預測明日（6月30日）吹東南風3級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間炎熱，市區氣溫介乎27至32度。

天文台6月29日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日前半部廣東驟雨減少，天氣漸轉酷熱，後半部受到南海低壓區影響，有驟雨及狂風雷暴。（天文台圖片）

七一天氣：部分時間有陽光 有一兩陣驟雨 日間酷熱

本周三7月1日是回歸29周年紀今日，天文台預測當日吹東南風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，市區氣溫介乎28至33度；周四（2日）天氣相若，吹東南風4級，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，氣溫同樣介乎28至33度。

到周五（3日）吹東至東南風4至5級，稍後高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，氣溫最高32度。

+ 16

天文台6月29日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至33度。（天文台圖片）

天文台6月29日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高90%至95%。（天文台圖片）

天文台料低壓區大致移向廣東西部至海南島一帶

天文台預料一道廣闊低壓槽會在本周中期影響南海中北部，而廣闊低壓槽上可能存在一個低壓區，大致移向廣東西部至海南島一帶。受低壓區及中國東南部的高壓脊共同影響，周末期間廣東沿岸風勢較大，天氣不穩定。

S（系集預報系統）6月29日的潛在熱帶氣旋「96W」移動路徑圖顯示，預測菲律賓以東海域有低壓區形成，本周逐漸移至廣東西部一帶。（ Tropical Tidbits圖片）

天文台科學主任在6月25日於網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《七一前後天氣展望》文章，提到該廣闊低壓槽會在下周中後期影響南海至菲律賓一帶，現時較多電腦模式預測副熱帶高壓脊屆時會持續覆蓋中國東南沿岸，與廣闊低壓槽相關的不穩定天氣主要影響南海中部至越南一帶；然而個別傳統電腦模式預測廣闊低壓槽上可能有低壓系統進一步發展，是否有熱帶氣旋生成仍有待觀察。

電腦模式對於下周中後期廣闊低壓槽的位置及發展，與副熱帶高壓脊的西伸幅度仍存在分歧。（天文台圖片）

周六及下周 日1間中有驟雨及狂風雷暴 離岸及高地風力達6級

九天天氣預報顯示，周六（7月4日）吹東南風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，市區氣溫介乎27至31度；下周日（5日)天氣同樣惡劣，吹南至東南風4至5級，離岸及高地間中6級，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，氣溫稍降至26至30度。

打風不成三日雨？ 天文台料下周一至三仍有驟雨及雷暴

正所謂打風不成三日雨，天文台料下周一至三（6至8日）天氣仍差。周一吹南風4級，間中5級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴；周二吹南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，部分地區驟雨較多；周三吹南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。天文台料該三日市區氣溫介乎27至31度。