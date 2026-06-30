打風｜天文台料菲律賓低壓區逐漸生成熱帶氣旋 7.4高地吹7級強風
撰文：石國威
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【天文台／HKO／明天的天氣／低壓區／打風／七一天氣／颱風／低壓槽】天文台今日（6月30）更新的九天天氣預報指，現時位於菲律賓的低壓區會在南海中南部逐漸發展為熱帶氣旋，但其強度存在變數。
天文台預料該熱帶氣旋會在本周後期大致移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。
根據預測，香港周五（7月3日）起有幾陣驟雨，海有湧浪，稍後驟雨逐漸增多及有雷暴，至周六（7月4日），有狂風驟雨及雷暴，部份地區雨勢較大，吹東南風5級，離岸6級，高地達7級、即離岸及高地均達強風程度。
天文台指菲律賓低壓區會在南海中南部漸發展為熱帶氣旋 強度存變數
天文台指，副熱帶高壓脊會在未來一兩日為中國東南沿岸帶來酷熱的天氣。同時，現時位於菲律賓的低壓區會在南海中南部逐漸發展為熱帶氣旋，但其強度存在變數。
預料熱帶氣旋會在本周後期大致移向海南島至北部灣一帶
天文台預料該熱帶氣旋會在本周後期大致移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。受活躍偏南氣流影響，周末至下周初廣東沿岸風勢仍然頗大，間中有驟雨及雷暴。
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7.1有一兩陣驟雨 日間酷熱 市區最高氣溫33度
明日（7月1日）是香港特別行政區成立29周年的七一假期，天文台預計部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，市區預測最高氣溫33度，而展望 :未來一兩日酷熱，有一兩陣驟雨，周五風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，周末期間風勢頗大，有驟雨及狂風雷暴。
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