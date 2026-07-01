熱帶低氣壓今晚進入港800公里範圍　天文台料周五周六高地吹7級風

【打風／一號戒備信號／天文台／HKO／明天的天氣／低壓區／打風／71天氣／颱風】 位於香港以東南偏南的未命名熱帶低氣壓，料於今晚進入本港800公里警戒範圍，並逐漸增強，天文台今日（7月1日）中午預告，會於明早（7月2日，星期四）發出一號戒備信號。



根據天文台發出的預測移動路徑圖，該熱帶氣旋會與本港保持600公里距離。不過風雖遠，但威力不可看小。九天天氣預報顯示，周五（3日）稍後至周六（4日）初時高地吹7級風，天文台更指受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風，並有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。6級及7級屬強風，即3號風球風力；而烈風為8級至9級，為8號風球風力。



位於南海中南部的熱帶低氣壓，7月1日下午5時集結在香港之東南偏南約870公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。(天文台圖片)

位於南海中南部的熱帶低氣壓，7月1日晚上8集結在香港之東南偏南約810公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。(天文台圖片)

熱帶低氣壓時速約22公里 大致移向海南島一帶

天文台今日中午12:30發出特天位於南海中南部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，預料會在今日稍後進入本港800公里範圍內，天文台會在明早發出一號戒備信號。在下午5時，該熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約870公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶。

內地中央氣象台7月1日晚上更新南中國海熱帶氣旋（熱帶低氣壓級）移動路徑圖，料由熱帶低氣壓增強至強烈熱帶風暴，大致移向海南島至北部灣一帶。（中央氣象台圖片）

內地中央氣象台7月1日晚上更新南中國海熱帶氣旋（熱帶低氣壓級）未來24小時大風預報圖，料主要風力在熱帶氣旋東面，因此珠江口一帶會較為大風。（中央氣象台圖片）

台灣中央氣象署7月1日下午更新南中國海熱帶氣旋移動路徑圖，可見在同一時間，南中國海及西北太平洋都各有一個熱帶低氣壓在增強。（台灣中央氣象署圖片）

日本氣象廳7月1日晚上更新南中國海熱帶氣旋移動路徑圖，可見在同一時間，南中國海及西北太平洋都各有一個熱帶低氣壓在增強。（日本氣象廳圖片）

2熱帶低氣壓同現 先升呢熱帶風暴叫「巴威」 較慢叫「美莎克」

現時該熱帶低氣壓未有名稱，需待增強至熱帶風暴，即中心附近最高持續風速每小時63公里或以上，才會由日本氣象廳按「西北太平洋及南海熱帶氣旋名字」正式命名。

依次序新一個熱帶氣旋將命名「巴威」（Bavi，由越南提供，為河內以西約40公里哈泰省的一組山脈名稱）。由於西北太平洋關島以東海域剛好又有一個熱帶低氣壓在增強中，故此要視乎哪一個先「升呢」，「輸家」將命名為「美莎克」（Maysak，柬埔寨提供，當地對柚木的叫法）。

天文台料與本港保持400公里或以上的距離 部分高地可能短暫吹烈風

天文台在特別天氣提示中表示，預料該熱帶氣旋會在明日及星期五（7月2日及3日）大致移向海南島至北部灣一帶，與本港保持400公里或以上的距離。受其影響，本港星期五風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，狂風驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大；而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。

隨著該熱帶氣旋在周末期間（7月4日至5日）於華南西部沿岸登陸，本港天氣將逐漸轉為受活躍偏南氣流主導，風勢仍然頗大，間中有驟雨及狂風雷暴。

天文台7月1日下午4時半更新九天天氣預報，料7月3日及4日受到熱帶氣旋影響，天氣甚差，有狂風驟雨及雷暴。（天文台圖片）

天文台料周五稍後至周六初時高地風力達7級 離岸吹6級風

九天天氣預報顯示，本港周五（3日）風力明顯增強，天氣轉差，吹東至東南風5級，離岸間中6級，稍後高地達7級；大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。海有湧浪。到周六（4日）轉吹南至東南風4至5級，初時離岸6級，高地達7級；多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。周五市區氣溫回落至27至31度，周六降至26至29度。

預測下周日部分地區雨勢較大 下周一部分地區驟雨較多

到下周日（5日）及周一（ 6日）吹南風4至5級，離岸及高地6級，大致多雲，周日間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，周一有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。

天文台7月1日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至33度。（天文台圖片）

下周二及三間中有驟雨及雷暴

下周二（7日）及周三（8日）天色仍差，周二吹南風4至5級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴；周三吹南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴。兩日氣溫均介乎27至30度。

到下周四及周五（9日及10日）天色好轉，周四吹南風3級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區氣溫最高32度；周五吹西至西南風3級，部分時間有陽光，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨及雷暴，氣溫料升至33度。

天文台7月1日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高95%。（天文台圖片）

明天的天氣：部分時間有陽光 有幾陣驟雨 日間酷熱

今日7月1日是香港回歸29周年，天文台尖沙咀總部下午3時11度錄得33.5度，為2004年錄得最熱7月1日以來，近21年最熱的七一回歸紀念日。天文台指副熱帶高壓脊會在明日繼續為廣東內陸帶來酷熱的天氣，本港吹東至東南風4級，稍後離岸間中5級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，市區氣溫介乎28至33度。