打風｜南海低壓區已增強為熱帶低氣壓　天文台周四早上發一號風球

【天文台／HKO／打風／移動路徑圖／風球／明天的天氣】天文台今日（7月1日）中午發出特別天氣提示，指於南海中南部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，預料會在今日稍後進入本港800公里範圍內，天文台會在明早（7月2日，星期四）發出一號戒備信號。



天文台預料該熱帶氣旋會在明日及星期五（7月2日及3日）大致移向海南島至北部灣一帶，與本港保持400公里或以上的距離。受其影響，本港星期五風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，狂風驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。



隨著該熱帶氣旋在周末期間（7月4日至5日）於華南西部沿岸登陸，本港天氣將逐漸轉為受活躍偏南氣流主導，風勢仍然頗大，間中有驟雨及狂風雷暴。天文台預測周五（3日）稍後至周六（4日）初時離岸風力達6級，高地達7級。6及7級為強風，即風力時速41至62公里，屬3號風球風力。



天文台7月1日中午發出南海中南部熱帶氣旋預測移動路徑圖。在上午11時，現為熱帶低氣壓級別的熱帶氣旋集結在香港之東南偏南約1,010公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。(天文台圖片)

內地中央氣象台今早（7月1日）發布南中國海中部熱帶氣旋生成消息，料會由熱帶低氣壓逐漸增強至強烈熱帶風暴，移向海南島至北部灣之間，移動速度快速，預測周六（4日）中午在廣西欽州港一帶登陸。台灣、日本及韓國也發出預測移動路徑圖，與中央氣象台的預測相若。

本港天文台表示，該熱帶低氣壓在上午11時集結在香港之東南偏南約1,010公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶。

根據天文台中午發出的預測移動路徑圖，該熱帶氣旋明早（2日）移至香港以南約650公里，並增強為熱帶風暴，中心風力達每小時75公里，周五（3日）早上再增強至強烈熱帶風暴，中心風力達每小時90公里，移至本港西南約600公里。天文台料其會在周五登陸海南島南面萬寧市一帶，並逐向西北移動，進入廣西至越南北部之間的北部灣，減弱為熱帶風暴，周六（4日)再於廣西防城港市再登陸。

內地中央氣象台7月1日上午發出南中國海熱帶氣旋移動路徑圖，料由熱帶低氣壓增強至熱帶風暴，大致移向海南島至北部灣之間。（中央氣象台圖片）

台灣中央氣象署7月1日上午發出南中國海熱帶氣旋移動路徑圖，料大致移向海南島至北部灣之間。（台灣中央氣象署圖片）

日本氣象廳7月1日上午發出南中國海熱帶氣旋移動路徑圖，料大致移向海南島至北部灣之間。（日本氣象廳署圖片）

韓國氣象廳7月1日上午發出南中國海熱帶氣旋移動路徑圖，料大致移向海南島至北部灣之間。（韓國氣象廳署圖片）

明天的天氣：部分時間有陽光 有幾陣驟雨 日間酷熱

天文台今日指出，副熱帶高壓脊正為廣東帶來酷熱的天氣，同時驟雨影響沿岸地區，在正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度左右。天文台料副熱帶高壓脊會在明日（2日）繼續為廣東內陸帶來酷熱的天氣，預測明日吹東至東南風4級，稍後離岸間中5級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，市區最高33度，與今日相若。

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周五風力增強 有幾陣狂風驟雨及雷暴 稍後高地風力達7級

隨着該熱帶氣旋逐漸靠近廣東至廣西沿岸，天文台預測華南沿岸風勢頗大，天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

九天天氣預報顯示，周五（3日）吹東至東南風5級，離岸間中6級，稍後高地達7級；大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大，海有湧浪，市區氣溫介乎27至31度。

周六有狂風驟雨及雷暴 雨勢有時頗大 周日間中有驟雨及狂風雷暴

天文台指受活躍偏南氣流影響，周末至下周初廣東沿岸風勢仍然頗大，間中有大驟雨及狂風雷暴。周六（4日）轉吹南至東南風4至5級，初時離岸6級，高地達7級；多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪，市區氣溫最高29度。下周日（5日）吹南風4至5級，離岸及高地6級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。

天文台7月1日上午11時半更新九天天氣預報，料7月3日及4日受到熱帶氣旋影響，天氣甚差，有狂風驟雨及雷暴。（天文台圖片）

天文台7月1日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至33度。（天文台圖片）

下周一及二有幾陣驟雨及狂風雷暴 部分地區驟雨較多

到下周一（6日）吹南風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。下周二（7日）風力仍較大，吹南風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。下周三（8日）吹南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴。天文台料該三日市區氣溫均介乎27至30度。

天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周中期影響華南沿岸。下周四（9日）吹南風3級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫升至最高32度；下周五（10日）吹西至西南風3級，部分時間有陽光，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨及雷暴，市區氣溫介乎28至33度，重回酷熱級別。

天文台7月1日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高95%。（天文台圖片）

西北太平洋有另一熱帶氣旋生成 料向西移向菲律賓以東海域

除了南海有熱帶氣旋生成，在西北太平洋關島以東、密克羅尼西亞一帶，也有一個熱帶低氣壓生成，台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳均料未來數大致向西移動，靠近菲律賓以東海域，並會增強至颱風級別。

台灣中央氣象署7月1日上午發出南中國海及西北太平洋兩個熱帶氣旋移動路徑圖。（台灣中央氣象署圖片）