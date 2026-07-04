美莎克風球｜天文台：所有風球取消改掛黑球　今初時雨勢有時頗大

【天氣消息／天文台／HKO／美莎克／明天的天氣／打風／颱風】熱帶風暴美莎克（Maysak）昨日（3日）傍晚在海南島登陸，今日（4日）凌晨時分進入北部灣，並遠離本港。天文台凌晨3時20分取消所有風球，改發強烈季候風信號、俗稱黑球。



天文台指在中國東南部一道高壓脊及美莎克的共同影響下，華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪，預測今日吹東至東南風5級，離岸間中6級，高地達7級，漸轉南風，間中有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大。海有湧浪



▼7月4日天氣消息▼

熱帶風暴美莎克7月4日凌晨0時集結在香港之西南偏西約590公里，中心附近最高持續風速每小時75公里。（天文台圖片）

【03:20】所有熱帶氣旋警告信號取消，天文台改發強烈季候風信號。受與高壓脊相關的東南季候風主導，本港今日風勢仍然頗大，初時雨勢有時頗大，有雷暴、狂風及猛烈陣風。

【01:00】熱帶風暴美莎克集結在香港之西南偏西約590公里，即預料向西北或西北偏北移動，時速約15公里，橫過海南島，隨後移入北部灣。

天文台7月4日00:00更新九天天氣預報，料打風不成五日雨，7月10日起受熱帶氣旋巴威下沉氣流影響，變得炎熱至酷熱。

天文台7月4日凌晨00:40的雷達圖顯示，在港島東南海域，有一個雷雨區正向北移動。（天文台圖片）

【00:25】雷暴警告有效時間至凌晨3時正，預料香港間中有狂風雷暴。

【00:25】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午12時20分左右，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。

【00:00】天文台指熱帶風暴美莎克昨日傍晚於海南省陵水縣登陸。受其相關的外圍雨帶影響，本港昨日間中有狂風驟雨及強烈狂風雷暴，多處地區錄得超過30毫米雨量，大嶼山部分地區的雨量更超過50毫米，而離岸間中吹強風，部分高地達烈風程度。

天文台預料美莎克會在今日橫過北部灣一帶。在中國東南部一道高壓脊及美莎克的共同影響下，華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。

▼7月3日天氣消息▼

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【22:45】天文台表示，按照現時預測路徑，美莎克會於周六（4日）凌晨時分進入北部灣，並遠離本港。本港天氣會逐漸轉為受與高壓脊相關的東南季候風主導，屆時天文台會視乎本地風力情況改發強烈季候風信號（俗稱黑球），或取消所有熱帶氣旋警告信號。

天文台指受東南季候風影響，周六風勢仍然頗大，雨勢有時頗大，有雷暴、狂風及猛烈陣風，市民請保持警惕；海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

【20:00】澳門氣象局：美莎克與澳門保持550公里或以上距離，但受一道高壓脊共同影響，預料澳門風力在稍後將進一步增强，且持續有頻密驟雨，因此改發3號風球。

【16:00】黃色暴雨警告信號取消。

【15:45】天文台指，美莎克繼續靠近海南島，預料今日稍後會在海南島登陸，隨後在本港西南面約500公里外掠過，一號戒備信號會在今晚及明日初時維持。除非美莎克顯著增強及採取較為接近廣東沿岸的路徑，否則改發三號強風信號的機會較低。

天文台指，與美莎克相關的外圍雨帶正影響珠江口一帶，為本港帶來短暫的狂風及猛烈陣風。在美莎克及中國東南部的高壓脊的共同影響下，本港離岸間中吹強風，部分高地達烈風程度。

當美莎克逐漸遠離，預料明日本港天氣會逐漸轉為受與高壓脊相關的東南季候風主導，屆時天文台會視乎本地風力情況改發強烈季候風信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。

受東南季候風影響，明日風勢仍然頗大，雨勢有時頗大，有雷暴、狂風及猛烈陣風，市民請保持警惕。

【14:20】天文台發出黃色暴雨警告。

【13:45】天文台特別天氣提示：位於本港以南水域的一道強雷雨帶正逐漸靠近，未來一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響及有強烈狂風雷暴。

熱帶風暴美莎克7月3日早上8時集結在香港之西南偏南約670公里，中心附近最高持續風速每小時65公里，天文台預測今明兩日大致移向海南島至北部灣一帶。（天文台圖片）

【08:45】天文台發出特別天氣提示指，預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午8時40分左右，大澳錄得每小時約110公里的猛烈陣風。

【08:30】天文台發出特別天氣提示指，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午8時25分左右，長洲錄得每小時約80公里的強陣風。

【08:10】天文台發出特別天氣提示指，預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【07:45】過去兩三小時，美莎克開始採取西北路徑靠近海南島，仍與本港保持相當距離。一號戒備信號會至少維持至今日下午六時。隨後天文台會視乎美莎克的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要改發三號強風信號。

【03:45】熱帶風暴美莎克初時移動緩慢，稍後向西北方向移動，時速約10公里，大致移向海南島。

熱帶風暴美莎克7月3日凌晨4時集結在香港之西南偏南約670公里，中心附近最高持續風速每小時65公里，天文台預測今明兩日大致移向海南島至北部灣一帶。（天文台圖片）

【02:00】南海北部的熱帶低氣增強為熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時65公里，命名為「美莎克」（Maysak，柬埔寨提供名稱，當地對柚木的叫法）。

【01:00】位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約660公里，即在北緯17.2度，東經110.9度附近，預料初時移動緩慢，稍後向西北方向移動，時速約10公里，大致移向海南島。

【00:00】雷暴警告有效時間延長至今日凌晨3時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【00:00】澳門氣象局表示，一號風球仍然生效，預料將在上午維持。

南海北部熱帶低氣壓7月3日凌晨1時集結在香港之西南偏南約660公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。（天文台圖片）

▼7月2日天氣消息▼

位於南海北部的熱帶低氣壓7月2日晚上23時集結在香港之西南偏南約660公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。（天文台圖片）

【23:45】天文台：位於南中國海北部的熱帶低氣壓的移動速度有所減慢，預料其後會採取西北路徑靠近海南島，仍與本港保持相當距離。一號戒備信號會至少維持至星期五（7月3日）中午12時。

過去數小時，本港離岸及高地間中吹強風。而與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶正影響廣東沿岸及珠江口一帶，該區有狂風驟雨及雷暴。

【22:00】雷暴警告有效時間延長至明日凌晨1時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【22:00】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在下午9時40分左右，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。

天文台7月2日晚上20:42雷達圖顯示，位於香港以南海域的一道強雷雨帶，正由南向北逼近本港。（天文台圖片）

【21:00】南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約660公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，大致移向海南島。

【20:45】天文台：一道強雷雨帶正從珠江口以南水域靠近，預料會在未來一兩小時影響本港，市民請提高警惕。

【20:45】天文台：過去數小時，本港離岸及高地間中吹強風。而與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶正逐漸靠近廣東沿岸及珠江口一帶，該區會有狂風驟雨及雷暴。

【20:40】天文台發出特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

天文台發出雷暴警告，有效時間至今晚10時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

位於南海的熱帶低氣壓7月2日晚上19時集結在香港之西南偏南約640公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。（天文台圖片）

【16:45】天文台指今日日間該熱帶低氣壓的組織仍較為鬆散，大致採取偏西路徑移向海南島以南海域，與本港保持相當距離。一號戒備信號會至少維持至明日中午12時。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要改發三號強風信號。

天文台7月2日下午4時半更新九天天氣預報，料未來一周有有驟雨及雷暴，下周中後期天色好轉。（天文台圖片）

【13:45】天文台預料該熱帶低氣壓會逐漸增強，並會在今日大致移向海南島，與本港保持500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日維持。

天文台指，本港今日部分高地間中吹強風，而隨著該熱帶氣旋在明日靠近華南沿岸，預料本港離岸及高地風勢會有所增強，天氣漸轉不穩定，狂風驟雨會較多。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要在明日改發三號強風信號。

【11:45】天文台指，進入本港800公里範圍的熱帶低氣壓今早維持較弱強度，衛星雲圖顯示對流主要集中在南側，而零散驟雨正影響廣東沿岸及鄰近海域。預料該熱帶低氣壓會逐漸增強，並會在今日大致移向海南島，與本港保持500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日維持。

【07:45】天文台指按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐漸增強，並會在今日大致移向海南島，與本港保持500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日維持。

天文台隨著該熱帶氣旋靠近華南沿岸，預料本港明日風勢會逐漸增強，天氣漸轉不穩定，狂風驟雨增多，而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其相關的強風區與珠江口的距離及本地風力的情況，評估是否需要在明日改發三號強風信號。

【07:40】天文台發出一號戒備信號。

【05:00】按照現時預測，位於南海中部的熱帶低氣壓將會有所增強。天文台會在上午7時40分發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋會在今明兩日（7月2日及3日）大致移向海南島至北部灣一帶，與本港保持400公里或以上的距離。受其影響，本港星期五風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，狂風驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。隨著該熱帶氣旋在週末期間（7月4日至5日）於華南西部沿岸登陸，本港天氣將逐漸轉為受活躍偏南氣流主導，風勢仍然頗大，間中有驟雨及狂風雷暴。

南海熱帶低氣壓7月2日凌晨5時集結在香港以南約650公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。（天文台圖片）

【02:00】南海熱帶低氣壓集結在香港以南約680公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里。預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶。

澳門地球物理氣象局7月2日凌晨2時的熱帶氣預測移動徑圖顯示，南海的熱帶低氣壓近中心最大風速為時速55公里。(澳門地球物理氣象局圖片)

【00:00】天文台：在周三晚11時，南海熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約430公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶。預料今明兩日華南沿岸風勢頗大，天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

天文台7月2日凌晨00;00更新九天天氣預報，料7月3日及4日受到熱帶氣旋影響，天氣甚差，有狂風驟雨及雷暴。（天文台圖片）

▼7月1日天氣消息▼

7月1日天氣預測

7月3日 (五)｜有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。

7月4日 (六)｜有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

7月5日 (日)｜間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。

7月6日 (一)｜有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。

7月7日 (二)｜間中有驟雨及幾陣狂風雷暴



【23:00】澳門地球物理氣象局發出一號風球，預料將在周四（2日）上午維持；在周五（3日)凌晨至上午改發3號風球的可能性為「中等」。

【21:00】天文台更新特別天氣提示：

位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內，天文台會在星期四（7月2日）早上發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋會在星期四及星期五（7月2日及3日）大致移向海南島至北部灣一帶，與本港保持400公里或以上的距離。

受其影響，本港星期五風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，狂風驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。隨著該熱帶氣旋在週末期間（7月4日至5日）於華南西部沿岸登陸，本港天氣將逐漸轉為受活躍偏南氣流主導，風勢仍然頗大，間中有驟雨及狂風雷暴。

位於南海中南部的熱帶低氣壓，7月1日晚上8時集結在香港之東南偏南約810公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。(天文台圖片)

天文台7月1日晚上8時對南海熱帶氣旋的預測位置和強度。(天文台圖片）

【18:10】珠海市氣象局發出「全市白色颱風預警」，料48小時內將受到颱風影響。