天文台：美莎克外圍雨帶襲港錄猛陣風　巴威下沉氣流致下周酷熱

熱帶氣旋美莎克的外圍雨帶昨日（3日）襲港，為本港多處帶來短暫狂風及猛烈陣風，隨着美莎克逐漸遠離，天文台於今日凌晨取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即改發強烈季候風信號，呼籲市民遠離岸邊。天文台預料，超強颱風巴威下周後期移向台灣以東海域，其下沉氣流將為華南帶來酷熱天氣。



天文台預料，超強颱風巴威下周後期移向台灣以東海域，其下沉氣流將為華南帶來酷熱天氣。（湯致遠攝）

天文台預料，超強颱風巴威下周後期移向台灣以東海域，其下沉氣流將為華南帶來酷熱天氣。（湯致遠攝）

南海中南部的低壓區於周三（1日）增強為熱帶低氣壓，天文台隨後在周四（2日）早上發出今年首個一號戒備信號。受副熱帶高壓脊引導，該熱帶低氣壓大致向偏西移動，並於昨日早上增強為熱帶風暴，命名為「美莎克」。美莎克於昨日傍晚登陸海南省陵水縣，在港西南約600公里附近掠過。

天文台指，南海中南部的低壓區於周三（1日）增強為熱帶低氣壓，天文台隨後在周四（2日）早上發出今年首個一號戒備信號。（梁鵬威攝）

受美莎克外圍雨帶影響，本港昨日多處地區錄得超過30毫米雨量，大嶼山部分地區更超過50毫米。天文台於昨午2時10分曾發出黃色暴雨警告信號。在一號信號生效期間，受美莎克與中國東南部高壓脊共同影響，離岸海域間中吹強風。受地形影響，部分高地達烈風程度，流浮山、赤鱲角及長洲曾分別短暫錄得強風或烈風。不過，在雨帶掠過後，本港風勢並未持續，未有出現持續普遍吹強風的情況。

7月3日的本港雨量分佈。（天文台網頁）

7月3日下午2時30分的雷達圖像。（天文台網頁）

隨着美莎克遠離，本港天氣轉由中國東南部高壓脊相關的東南季候風主導。天文台於今日上午3時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即改發強烈季候風信號。天文台特別提醒市民，今日海面仍然有湧浪，應遠離岸邊及停止所有水上活動。

天氣展望方面，受活躍偏南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸天氣仍然不穩定。預料一道廣闊低壓槽及高空擾動，會在下周中期為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。

天氣展望方面，受活躍偏南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸天氣仍然不穩定。天文台預料一道廣闊低壓槽及高空擾動，會在下周中期為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。（湯致遠攝）

天氣展望方面，受活躍偏南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸天氣仍然不穩定。天文台預料一道廣闊低壓槽及高空擾動，會在下周中期為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。（湯致遠攝）

熱帶氣旋巴威的路徑概率預報圖。（天文台網頁）

市民在防雨之餘，亦要準備迎接酷熱天氣。天文台預告，現時位於西北太平洋的超強颱風「巴威」將會於下周後期移向台灣以東海域。受巴威的下沉氣流影響，華南地區屆時天氣將轉為大致晴朗及酷熱。天文台提醒市民，下周後期要注意採取防暑措施。