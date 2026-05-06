天文台：4月繼續異常溫暖　平均25.5度歷年同期第二高

今年第一季異常溫暖的天氣延續至4月，天文台周二（5月5日）解釋，主要由於南海北部的海面溫度較正常暖，以及低層偏南氣流較正常強。數據顯示，4月氣溫平均最低23.8度、平均為25.5度、平均最高27.9度，分別較正常高2.7度、2.5度及 2.3度，皆是有紀錄以來4月份的第二高。



▼4月7日 大角咀魚木盛開▼



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天文台指出，受高空反氣旋影響，以及陽光充沛的情況下，4月16日下午錄得的30.2度，為今年4月最高氣溫。一道冷鋒於23日中午前後橫過廣東沿岸，受東北季候風持續影響，24日下午錄得的19.7度為全月最低。於4月29日，另一道冷鋒也曾橫過廣東沿岸地區。

圖為2026年4月份天氣數字與平均數字的比較。（政府新聞處圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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南丫島曾落冰雹 錄歷來雨量第二高清明節

另外，4月總雨量為160.4毫米，較正常值153.0毫米高約5%。其中，天文台於4月5日錄得全日總雨量45.1毫米，是自1884年以來清明節的第二高。

於4月17日，一道低壓槽相關的強雷雨區於下午影響珠江口一帶。當日下午本港有大驟雨及強烈狂風雷暴，香港島及大嶼山錄得超過30毫米雨量，南丫島更有冰雹報告。

今年首4個月的累積雨量為359.6毫米，較同期正常值300.4毫米更高約20%。

而在今年4月，有一個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。