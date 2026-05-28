天文台：受厄爾尼諾影響　今年或創十大高溫紀錄　更易有超強颱風

天文台指受氣候變化及較強「厄爾尼諾」現象影響，預計本港今年及明年氣溫都會比正常熱，全年平均氣溫明顯偏高，今年更有較大機會達到最高氣溫紀錄首十位。颱風方面，天文台預計今年大約有4至7個熱帶氣旋會進入本港500公里範圍，數目較去年少，但更易發展成超強颱風。



天文台署理助理台長蔡振榮（左）預計本港今年及明年氣溫都會比正常熱，全年平均氣溫明顯偏高，今年更有機會達到最高氣溫紀錄首十位。（天文台提供）

「厄爾尼諾」是指赤道太平洋中部及東部海面溫度異常升溫的氣候現象，有機會引發極端高溫、乾旱、洪水及強颱等問題。

天文台署理助理台長蔡振榮預料，赤道太平洋中部及東部的海水溫度會繼續上升，並於夏秋季發展成「厄爾尼諾」事件，而且至少持續至今年年底至明年年初；其強度為中等或以上，甚至更強，而出現強「厄爾尼諾」事件的機會正逐漸上升。

天文台料今年氣溫偏高 或創十大高溫紀錄 籲注意中暑

蔡振榮預料，在氣候暖化與較強「厄爾尼諾」的共同影響下，香港今年及明年較正常熱，全年平均氣溫均會明顯偏高，而今年高機會達到最高氣溫紀錄首十位。夏季方面，天文台預料平均氣溫偏高，提醒市民為夏季酷熱天氣做好準備。較易中暑的人士更需要特別注意，避免暑熱天氣導致身體不適。

颱風方面，天文台預計今年大約有4至7個熱帶氣旋會進入本港500公里範圍，數目較去年少，但更易發展成超強颱風。受「厄爾尼諾」影響，風季或比平時遲開始和早結束，預計今年風季會在6月或之後開始，10月或之前結束。

周二發首個酷熱警告 長者安居協會接逾1900長者求助

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，長者在盛夏期間較易熱衰竭及中暑，天文台星期二發出今年首個酷熱天氣警告，協會當日接到超過1,900宗求助，其中108宗需要送院，較平均數高約3成。

協會2024年曾透過電話訪問進行調查，發現平均近每4名長者就有1名曾因暑熱而感到身體不適，出現頭暈或呼吸困難等情況。單在去年夏季，協會處理超過7700宗需送院緊急求助個案。協會呼籲長者在盛夏期間注意防暑，照顧者亦應更主動關心長者，適時提供關顧及支援。