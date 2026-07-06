最新｜天文台提示：未來一兩小時部份地區雨勢較大　強陣風續吹襲

天文台於今日（7月6日）凌晨0時50分發出特別天氣提示稱，珠江口一帶有雷雨區發展，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。此外，天文台也發出特別天氣提示稱，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避，大澳、青洲錄均曾錄得每小時約70公里的強陣風。



天文台預測，今日（7月6日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多。最低氣溫約27度。日間部份時間天色明朗，最高氣溫約31度。吹和緩至清勁偏南風，離岸及高地間中吹強風，初時風勢有時疾勁。天文台展望，未來一兩日間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大。本周後期驟雨減少，漸轉酷熱。



圖為截至7月6日凌晨0時54分，天文台更新的天氣雷達圖像。天文台指出，珠江口一帶有雷雨區發展，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大。（天文台網頁圖片）

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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▼7月6日 天氣消息▼

【01:00】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在上午1時正左右，青洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【00:50】天文台：珠江口一帶有雷雨區發展，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

【00:35】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在0時30分左右，大澳錄得每小時約70公里的強陣風。

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



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熱帶氣旋巴威將移向台灣以東海域

天文台指出，活躍偏南氣流會在今日繼續為華南沿岸帶來不穩定天氣。受一道廣闊低壓槽及高空擾動影響，本周中期該區仍有驟雨及雷暴。

位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在本周後期移向台灣以東海域，其外圍下沉氣流會為華南帶來大致晴朗的天氣，內陸地區極端酷熱。此外，熱帶氣旋美莎克會在今日移入內陸並逐漸消散。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月6日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

小暑至周六均有驟雨雷暴 周五及周六最高34度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（7日）為廿四節氣中的小暑，與周三（8日）均大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大，最低均27 度，最高分別30及31度。周四（9日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，初時局部地區有雷暴，料介乎28至32度。

周五（10日）至下周日（12日）均日間酷熱。其中，周五大致天晴，周六（11日）則部份時間有陽光，這兩天均稍後局部地區有驟雨及雷暴，同於28至34度之間。下周日部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高33度。

下周一（12日）及下周二（13日）均大致多雲，有幾陣驟雨，最低均為27度，最高分別32及31度。其中下周二料有雷暴。