美佛羅里達州遊客海灘玩水遭雷擊　1死3傷　目擊者：像原子彈爆炸

美國佛羅里達州傳出驚悚意外。一群遊客在海灘玩水時竟遭到雷擊，造成1死3傷的慘劇。有目擊者稱，當時恐怖的一刻聽起來就像「原子彈爆炸」。



雷擊事件釀1死3傷

據《紐約郵報》報道，事發在當地時間7月3日下午3點左右，當時一群在邁爾斯堡海灘墨西哥灣游泳的遊客遭到雷擊。其中一名身份不明的男子當場身亡，另外3人受傷，已被緊急送往附近醫院，情況穩定。

美國佛羅里達州邁爾斯堡海灘。（示意圖/Unsplash）

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一名當時也在海灘上的女性遊客向記者表示，「突然間，聽起來就像原子彈爆炸了一樣，我能看到閃光，但我看不見它擊中了哪裏，光線太強了，我們的耳朵都痛了，眼睛也睜不開，強度就是這麼大。」

據報道，遭閃電直接擊中的男子從水中被救起後，救援人員立即對他進行了心肺復甦術，但當急救人員趕到現場時，他已經死亡。

美國適逢國慶假期，然而天氣卻不甚穩定。美國東海岸部分地區將出現雷暴天氣，官方警告海灘遊客應注意潛在的安全風險。

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