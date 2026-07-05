美佛羅里達州遊客海灘玩水遭雷擊 1死3傷 目擊者：像原子彈爆炸
撰文：中天新聞網
出版：更新：
美國佛羅里達州傳出驚悚意外。一群遊客在海灘玩水時竟遭到雷擊，造成1死3傷的慘劇。有目擊者稱，當時恐怖的一刻聽起來就像「原子彈爆炸」。
雷擊事件釀1死3傷
據《紐約郵報》報道，事發在當地時間7月3日下午3點左右，當時一群在邁爾斯堡海灘墨西哥灣游泳的遊客遭到雷擊。其中一名身份不明的男子當場身亡，另外3人受傷，已被緊急送往附近醫院，情況穩定。
【延伸閱讀】車cam｜美國公路雷擊瞬間「電光炸裂」噴火球 網民：電影感十足（點擊放大瀏覽）
+14
一名當時也在海灘上的女性遊客向記者表示，「突然間，聽起來就像原子彈爆炸了一樣，我能看到閃光，但我看不見它擊中了哪裏，光線太強了，我們的耳朵都痛了，眼睛也睜不開，強度就是這麼大。」
據報道，遭閃電直接擊中的男子從水中被救起後，救援人員立即對他進行了心肺復甦術，但當急救人員趕到現場時，他已經死亡。
美國適逢國慶假期，然而天氣卻不甚穩定。美國東海岸部分地區將出現雷暴天氣，官方警告海灘遊客應注意潛在的安全風險。
【延伸閱讀】日本行山被雷劈 11名中學師生魂斷山頭 恐怖的西穗高岳雷擊事故（點擊放大瀏覽）
+20
比亞迪私家車｢連續被雷直接劈中｣火花四濺極可怕 拍片者下秒逃生婚禮變集體喪禮！16親友暴雨坐船赴宴被雷劈死 新郎抱屍崩潰痛哭俄男雨夜跳舞拍片遭雷劈 大難不死驚喊：徘徊地獄又折返人間雷暴也會引發哮喘？山西雷雨數百人呼吸困難湧急症 醫生解釋原因
延伸閲讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】