美莎克｜直擊屯門花店玻璃門吹開粉碎　負責人嘆鮮花難保劈價促銷

熱帶風暴美莎克雖已遠離，但香港天氣持續不穩，昨日（3日）一號戒備信號仍然生效期間，不時有狂風驟雨襲港。屯門海榮路一間花店的玻璃門，遭強風猛吹「大力開門」，應聲粉碎，幸無釀傷亡。



負責人安小姐今日（4日）接受《香港01》電話訪問時，仍驚魂未定，坦言「好驚」；又指「中門大開」令冷氣盡失，鮮花難保，須劈價促銷「100蚊15支（任何種類）」，在修好大門前只能透過天眼監控及要求保安員協會加強巡邏，「1號風球都咁，唔知8號風球點算。」



玻璃門被吹開前，已發出怪異聲響；女職員亦提高警覺查看。（影片截圖 / 涉事花店授權使用）

安小姐除了經營鋼琴教室，去年12月亦在海榮路22號開設花店。據店舖的閉路電視片段可見，玻璃門被吹開前，已發出怪異聲響；女職員亦提高警覺查看。未幾，整道玻璃門即被強風扯開，應聲爆裂粉碎。事發後，店外及毗鄰店舖外的行人路，遺下一地玻璃碎。

安小姐今日受訪時，仍猶有餘悸。她憶述昨午近1時，當時自己不在店內，接獲女職員通知後，立即從附近寓所趕返店舖了解，「好驚呀佢同我都，隔離舖都走過嚟問咩事！」她指，事後要另聘臨時工，數人合力花逾5小時，晚上近7時才清理完畢，但十分慶幸當時無傷及任何人，算是不幸中之大幸，「好在當時冇客同有人行過！」

安小姐續指，昨晚用大垃圾膠袋封門，但今日凌晨已全被吹走，今晚只能用防風板之類物料再試。她指，最快要等到下星期四才有師傅重新安裝玻璃門，為安全起見，她考慮徵求業主同意改裝趟門，但預算可能由約3萬元大幅增加至7萬元，且只能自費。

此外，「中門大開」亦令店舖冷氣流失，鮮花不保，她必須劈價促銷，「100蚊15支（任何種類），希望快啲賣晒。」以防萬一，安小姐亦不會將營業額留在店內，且盡量透過「天眼」監控店內情況，並要求大廈保安員協助加強巡邏，「1號風球都咁，唔知8號風球點算。」

事發後，店外及毗鄰店舖外的行人路，遺下一地玻璃碎。（影片截圖 / 涉事花店授權使用）

昨日熱帶風暴美莎克影響香港期間，天文台曾發出特別天氣提示，預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。