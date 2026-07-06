周二上班上學中一叩門注意｜天文台：雨勢有時頗大及有狂風雷暴

【天文台／HKO／明天的天氣／黃雨／紅雨／中一放榜／中一叩門】天文台今晚（6日）先後發出黃色及紅紅色暴雨警告，而根據傍晚特別天氣提示，受活躍偏南氣流及高空擾動影響，天文台預料本港未來一兩日（7日及8日）天氣仍然不穩定，明日雨勢有時頗大及有狂風雷暴，提醒市民出門上學上班前留意天文台的最新天氣消息。明日到各中學叩門的家長及學生，也要留意天氣變化。



另外，天文台指於西北太平洋的熱帶氣旋巴威（Bavi）會在未來數日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。受其外圍下沉氣流影響，本周後期華南天色漸轉晴朗，星期五及星期六內陸地區極端酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。天文台料本港市區氣溫升至34度，新界北料升至37度。



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明天的天氣：間中有驟雨及強烈狂風雷暴 雨勢有時頗大

九天天氣預報顯示，天文台預測明日（7日）吹南風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及強烈狂風雷暴，雨勢有時頗大；市區氣溫介乎26至31度。到周三（8日）吹南風4至5級，初時高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢頗大；氣溫介乎27至31度。

天文台7月6日晚上21:50更新九天天氣預報，預測未來九日天氣變化大，頭兩日間中有驟雨及狂風雷暴，其後酷熱數日，下周起又天色轉差。（天文台圖片）

天文台7月6日晚上21:50更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至34度。（天文台圖片）

天文台7月6日晚上21:50更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高介乎90%至95%。（天文台圖片）

中央氣象台料巴威直撲近琉球群島南部、台灣北面海域

中央氣象台指超強颱風巴威今晚8時集結在西北太平洋關島塞偏西方向約315公里，中心附近最大風力為17級，即風速每秒62米或每小時223公里，將以每小時25至30公里的速度向西偏北方向移動，料強度變化不大。

巴威預測移動路徑圖顯示，中央氣象台料巴威周五（10日）晚上逼近琉球群島南面的宮古島至與那國島一帶，再掠過台灣北面海域，在周六（11日）晚上於浙江和福建交界登陸，其時仍維持超強颱風級別，風力為16級（風速每秒52米）。

熱帶氣旋巴威料以超強颱風級別，在7月11日晚吹襲浙江及福建之間。(內地中央氣象台圖片)

巴威外圍下沉氣流影響 本港周五及周六市區最高34度

雖然巴威不會吹襲本港，但天文台料受其外圍下沉氣流影響，本周後期華南天色漸轉晴朗，周五及周六（10日及11日）內陸地區極端酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。本港方面，天文台料周四（9日）吹南至東南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。下午部分時間有陽光，市區氣溫介乎27至32度。

周五及周六本港市區酷熱，天文台料周五吹微風2級，稍後西風3至4級，大致天晴，日間酷熱。稍後局部地區有驟雨，氣溫介乎28至34度；周六吹西至西南風4級，離岸間中5級，大致天晴，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨及雷暴，氣溫介乎29至34度。到下周日（12日）吹南至西南風4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，市區最高33度。

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周六下午石崗及上水升至37度

天文台自動分區天氣預報顯示，周五下午2時各區氣溫達到酷熱水平，石崗及上水升至36度；到周六下午2時，打鼓嶺升至36度，石崗及上水升至37度。

天文台自動分區天氣預報顯示，7月10日下午2時各區氣溫達到酷熱水平，石崗及上水升至36度。（天文台圖片）

天文台自動分區天氣預報顯示，7月11日下午2時各區氣溫達到酷熱水平，打鼓嶺升至36度，石崗及上水升至37度。（天文台圖片）

下周三DSE中學文憑試放榜 天文台料大致多雲 有幾陣驟雨

天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周初為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。九天天氣預報下周一及二（13及14日）吹南至東南風4級，離岸5級，下周一大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，市區氣溫最高32度；下周二大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，最高31度；到下周三（15日）DSE中學文憑試放榜，吹南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至32度。