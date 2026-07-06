長洲料出現水龍捲　天文台雷達圖顯示下午6時半有強對流

天文台今日（6日）下午發出特別天氣提示，指位於珠江口以南的強雷雨區正逐漸靠近，為本港帶來大驟雨及強陣風。天文台下午約6時半雷達圖顯示，強雷雨區其中一個部分標示紅色，代表有強對流，其後有市民在長洲拍攝到出現疑是水龍捲。



天文台今晚指出，現階段未能憑有關片段判斷該漏斗雲有否接觸水面，因此未能證實片段中出現的是水龍捲。



有市民7月6日18:36在長洲拍攝到出現水龍捲。(榮豐超級市場wingfung_cc@threads )

天文台今晚在社交媒體發文，今日下午6時半左右，有兩名市民報告在長洲目擊到漏斗雲。當時有一道強雷雨帶經過長洲附近，但現階段天文台未能憑有關片段判斷該漏斗雲有否接觸水面，因此未能證實片段中出現的是水龍捲。

一般而言，在大氣非常不穩定的情況下，雷暴中的強對流有利於強勁的柱狀渦旋產生，並以漏斗雲的形態出現。若渦旋接觸到地面就是龍捲風，若接觸到海面時則為水龍捲。

有市民7月6日18:36在長洲拍攝到出現水龍捲。(dottiehidee@threads )

天文台7月6日下午18:36的雷達圖顯示，一條雷雨帶正由西南移近本港。其中在長洲附近有一個紅點，意味有強對流，代表可能產生水龍捲。（天文台圖片）

天文台資料顯示，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜着水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低，由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

水龍捲可分為兩大類型：

第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係。這類水龍捲通常發生在快速發展的濃積雲底下。有研究指出，源自對流雲之下沉氣流到達海面後，會向外擴散造成冷外散氣流。而在這些冷外散氣流的匯聚區域內，再加上溫暖的海面，便會有利這類水龍捲的形成。漩渦先在海面上開始發展，然後逐漸向上伸展，當漏斗形成時，水龍捲已達成熟階段。這類水龍捲的生命週期和移動路徑都較短，一般不會持續超過20分鐘。此外，當它們登上陸地後，便迅速消散，很少會深入內陸。

第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關。它們會伴隨着惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上。與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。

▼2024年9月28日維港出現水龍捲▼



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水龍捲一般出現在熱帶地區和副熱帶地區。其發生頻率的高峰是在早上，其次是在接近黃昏時段。水龍捲雖然在香港較為罕見，但在某些地區則十分常見。例如美國的佛羅里達礁島群，可能是全世界最多水龍捲出沒的地方，每年發生的數目超過400個。

本港最近一次「觸目」水龍捲，發生在2024年9月28日中午12時半左右，有巿民拍攝到紅磡對開的維港出現水龍捲，並紛紛上載到社交平台。政府飛行服務隊執勤途經維港，將事主送醫院治理期間，親身從直升機目撃水龍捲，並在Instagram上傳多張高空視角照片，水龍捲一柱擎天。

政府飛行服務隊執勤途經維港，從高空拍下水龍捲。（政府飛行服務隊 Instagram）

維港驚現水龍捲，維持約兩分鐘。（讀者提供）

維港驚現水龍捲，維持約兩分鐘，然後逐漸消散。（讀者提供）