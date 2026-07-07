小暑天氣｜今日間中有驟雨及強烈狂風雷暴　雨勢有時頗大

今日（7月7日）為廿四節氣中的小暑，天文台指出，活躍偏南氣流及高空擾動正為廣東及南海北部帶來雷雨。天文台預測，今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，日間最高氣溫約30度。吹和緩至清勁偏南風，離岸及高地間中吹強風。天文台展望，明日（8日）天氣仍然不穩定，初時部份地區雨勢頗大。



天文台凌晨發出特別天氣提示稱，受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港今明兩日天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。



圖為截至7月7日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為截至7月7日清晨5時45分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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受巴威外圍下沉氣流影響 周五及周六酷熱

天文台指出，位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在未來數日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。受其外圍下沉氣流影響，本周後期華南天色漸轉晴朗，星期五及星期六內陸地區極端酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下周初為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



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明日間中有驟雨及狂風雷暴 初時部份地區雨勢頗大

天文台的九天天氣預報顯示，明日（8日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部份地區雨勢頗大，料介乎27至31度。周四（9日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午部份時間有陽光，料在27至32度之間。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月7日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（10日）至下周日（12日）均日間酷熱。其中，周五及周六（11日）大致天晴，稍後局部地區有驟雨，周六並有雷暴，最高均達34度。下周日部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高33度。

下周一（12日）至下周三（14日）均大致多雲有驟雨，最低均為27度，最高介乎31至32度。其中下周一、二料有雷暴。