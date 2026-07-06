超強颱風「巴威」肆虐美屬群島　迫近菲律賓再殺上台灣

超級颱風「巴威」（Bavi）於7月6日以災難性的風速強襲美屬北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands），狂風暴雨對當地造成嚴重破壞。目前巴威正持續向西移動，預計未來兩日內將移入菲律賓責任區（PAR），隨後路徑將大轉彎北轉，朝台灣方向前進。



時速290公里魔王級狂風！風眼過境釀災情

根據美國國家氣象局（NWS）發布的緊急警告，巴威颱風的暴風圈於7月6日上午正面襲擊關島（Guam）東北方、人口不足2,000人的羅塔島（Rota）。當時巴威仍維持著每小時180英里（約每小時290公里）的災難性最大持續風速，帶來「迫在眉睫的生命威脅」，官方也為此緊急發布極端強風警告。

超級颱風「巴威」（Bavi）於7月6日以災難性的風速強襲美屬北馬里亞納群島。（圖/翻攝自Facebook@olongapotimes、BrigadaNewsDumaguete）

超級颱風「巴威」肆虐畫面曝 威力驚人釀嚴重破壞：

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外媒及當地媒體《Olongapo Times》與《Kandit News Group》釋出的畫面顯示，羅塔島陷入一片狂風暴雨。羅塔島市長霍格（Aubry Hocog）證實，市長辦公室的部分建築已遭暴風摧毀。在短暫的「風眼」過境、風雨暫歇期間，更有居民拍到島上的電信天線塔不敵強風、當場倒塌的驚悚畫面。霍格市長強烈呼籲居民，在官方正式解除警報前「絕對不可外出」，務必留在室內避難。

下一步路徑：7月7日入菲海域 隨後北轉逼近台灣

目前除了首當其衝的羅塔島外，鄰近的關島、提尼安島（Tinian）及塞班島（Saipan）均已發布颱風警報，周邊其餘島嶼也正處於熱帶風暴警戒狀態。

據《海灣時報》（Khaleej Times）指出，作為2026年第二個誕生、且破壞力驚人的超級颱風，巴威在橫掃馬里亞納群島後將繼續向西挺進。氣象預測顯示，巴威直接登陸菲律賓的機率偏低，預計將在7月7日進入菲律賓責任區後開始「大角度北轉」，預測路線將直指台灣方向移動。由於其結構完整、威力驚人，未來對台灣及周邊海域的威脅程度，各國氣象單位正密切監控中。

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