天氣｜今日間中有驟雨及狂風雷暴　雨勢有時頗大　上學上班前留意

活躍偏南氣流及高空擾動正為廣東及南海北部帶來雷雨。天文台指出，本港今早多處地區錄得超過20毫米雨量。天文台預測，本港今日（7月8日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。日間最高氣溫約30度。吹和緩至清勁偏南風，初時高地間中吹強風。天文台展望，明日（9日）初時驟雨仍然較多，但稍後驟雨逐漸減少。星期五（10日）及星期六（11日）部份地區極端酷熱，大致天晴，但有煙霞。



天文台清晨再發特別天氣提示稱，受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港今日天氣仍然不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。



▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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圖為截至7月8日清晨5時45分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至7月8日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

受巴威外圍下沉氣流影響 周五及周六酷熱

天文台指出，位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在未來一兩日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。受其外圍下沉氣流影響，接近週末華南驟雨減少，天色漸轉晴朗，星期五及星期六廣東極端酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下週初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴。

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



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明日初時部份地區驟雨較多及有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（9日）大致多雲，有幾陣驟雨。初時部份地區驟雨較多及有雷暴。下午短暫時間有陽光，料在27至32度之間。

周五（10日）至下周日（12日）均日間酷熱。其中，周五及周六（11日）大致天晴，但部份地區有煙霞，稍後局部地區有驟雨，周六並有雷暴。周五料最高34度，周六更極端酷熱達35度。下周日料部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高33度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月8日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（12日）及下周二（13日）大致多雲。下周一料有幾陣驟雨及雷暴，部份地區驟雨較多。下周二亦間中有驟雨及幾陣雷暴 。下周三（14日）及下周四（15日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。這4天最低均27度，最高31或32度。