有片│黃雨下港鐵粉嶺站變水舞間！漏水變瀑布　乘客狼狽撐傘候車

【港鐵／天氣消息／天文台】本港今日（7月7日）天氣不穩，多區大暴雨水浸，天文台於凌晨5時30分起發出黃色暴雨警告信號（黃雨）。而本港社交平台Threads流傳影片，黃雨警告下港鐵東鐵綫粉嶺站月台出現大規模漏水，變成「水舞間」，乘客在月台候車時要撐起雨傘，狀甚狼狽。



影片震驚網民，「嘩！好誇張喎……」、「沉浸式落雨體驗」，又認為港鐵應改善車站防水漏水問題。《香港01》記者已向港鐵查詢，正等候回覆。



黃雨警告下港鐵東鐵綫粉嶺站月台出現大規模漏水，變成「水舞間」。（Threads@tim_caka）

「多謝你個天文台啦！」黃雨警告生效期間，有網民於Threads發布影片，顯示大暴雨下東鐵綫粉嶺站月台出現大規模漏水。

影片直擊！黃雨下港鐵粉嶺站變水舞間 乘客狼狽撐傘

影片看到，粉嶺站月台出現有如「瀑布」的大規模漏水，地面出現「水氹」，乘客走動都要穿過「水幕」，而站在月台及幕門前等候的乘客都撐起雨傘。

黃雨警告下港鐵東鐵綫粉嶺站月台出現大規模漏水，變成「水舞間」。（Threads@tim_caka）

黃雨警告下港鐵東鐵綫粉嶺站月台出現大規模漏水，變成「水舞間」。（Threads@tim_caka）

網民呼可怕 倡港鐵改善車站防水防漏

網民看過影片直呼「可怕」，「嘩！好誇張喎……」、「沉浸式落雨體驗」、「水舞間」，又認為港鐵應改善車站防水漏水問題，「其實唔關天文台，個車站漏水係港鐵問題喎」、「唔話港鐵無做好防漏，反而怪天文台咁搞笑嘅？」。

（Threads@tim_caka）