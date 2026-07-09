天氣｜今日初時部份地區驟雨較多及有狂風雷暴　下午炎熱約32度

偏南氣流及高空擾動正為廣東及南海北部帶來驟雨，天文台指本港今早（7月9日）多處地區錄得數毫米雨量。天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區驟雨較多及有狂風雷暴。下午部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩南至東南風。



天文台展望，明日（10日）及星期六（11日）部份地區極端酷熱，大致天晴，但有煙霞。星期日部份時間有陽光，亦有一兩陣驟雨，隨後一兩日天氣漸轉不穩定。



圖為截至7月9日清晨5時45分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至7月9日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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未來兩日大致天晴 部份地區極端酷熱

天文台指出，隨著高空擾動遠離，今日華南驟雨逐漸減少。熱帶氣旋巴威會在今明兩日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。受其外圍下沉氣流影響，星期五及星期六廣東天色大致晴朗及極端酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴。

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



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下周初至周中有驟雨雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（10日）至下周日（12日）其中周六（11日）更極端酷熱。明日及周六大致天晴，但部份地區有煙霞，稍後局部地區有驟雨，周六並有雷暴。周五料最高34度，周六更極端酷熱達35度。下周日料部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高33度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月9日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（12日）至下周三（14日）均大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，其中下周一初時部份地區驟雨較多。這幾天最低均27度，最高介乎30至32度。 下周四（15日）及下周五（16日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，同介乎27至32度。