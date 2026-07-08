超強颱風巴威｜下沉氣流煲熱香港　周六西貢打鼓嶺37度　兩區38度

【打風／天文台／HKO／明天的天氣／巴威／酷熱天氣／煙霞】「魔風」超強颱風巴威正向朝向琉球群島至台灣逼近，料本周六（11日）在台北以北海域掠過，再吹襲華東。風雖遠，但本港天文台預測其外圍下沉氣流，影響廣東，帶來極端酷熱天氣，預測本周五（10日）市區氣溫升至34度，周六（11日）更達35度，挑戰今年最高氣溫紀錄。



天文台自動分區天氣預報顯示，新界地區會再高兩三度，料上水及石崗周五下午2時達37度，到周六下午2時升至38度、西貢及打鼓嶺升至37度。



超強颱風巴威有清晰而巨大的風眼。（Tropical Tidbits圖片）

超強颱風巴威7月8日下午2時集結在香港之東南偏東約2,060公里，中心附近最高持續風速每小時220公里，在未來一兩日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。（天文台圖片）

巴威料周五至周六掠過沖繩石垣島及彭佳嶼海域

超強颱風巴威已發展有清晰而巨大風眼，內地中央氣象台資料顯示，其12級風（颶風）圈半徑東北方向150公里、東南方向100公里、西南方向100公里、西北方向150公里。尖沙咀至廣州市中心直線距離才130公里，可見其颶風圈十分巨大。

今日下午2時集結在香港之東南偏東約2,060公里，中心附近最高持續風速為每小時220公里，天文台預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，橫過西北太平洋，在未來一兩日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。

天文台熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，巴威周五（10日）深夜至周六（11日）凌晨吹襲沖繩南部石垣島，再向西部移動，周六下午初時掠過台北以北的彭佳嶼海域，減弱為強颱風，中心附近最高持續風速降至每小時175公里，再撲向浙江與福建交界一帶登陸，再深入黃山市一帶。

天文台7月8日下午4時半更新九天天氣預報，預測本周後期連日酷熱，下周起又天色轉差。（天文台圖片）

明天的天氣：初時部分地區驟雨較多及有狂風雷暴

天文台指隨着高空擾動遠離，明日（9日）華南驟雨逐漸減少；受超強颱風巴威外圍下沉氣流影響，周五及周六（10日及11日）廣東天色大致晴朗及極端酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。

預測明日（9日）吹南至東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區驟雨較多及有狂風雷暴，下午部分時間有陽光及炎熱，市區氣溫介乎27至32度。

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周五周六部分地區有煙霞 周六稍後局部地區有驟雨及雷暴

到周五（10日）吹微風2級，漸轉西風3至4級；大致天晴，日間酷熱，但部分地區有煙霞，早晚局部地區有驟雨；市區氣溫介乎28至34度。周六（11日）更熱，吹西至西南風4級，稍後離岸及高地5級；大致天晴，日間極端酷熱，但部分地區有煙霞，稍後局部地區有驟雨及雷暴；市區氣溫介乎29至35度，或打破6月5日錄得34.6度的今年最高溫紀錄。

天文台7月8日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎27至35度。（天文台圖片）

天文台7月8日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高介乎90%至95%。（天文台圖片）

上水及石崗周五下午升至37度 周六更升至38度

天文台自動分區天氣預報顯示，周五本港多區達到極端酷熱，即35度或以上，西貢、沙田、大埔下午2時均料升至35度，打鼓嶺升至37度，而上水及石崗則達37度。

天文台7月8日自動分區天氣預報顯示，預測7月10日多區極端酷熱，上水及石崗下午2時升至37度。(天文台圖片）

到周六情況更甚，自動分區天氣預報顯示，下午2時天文台總部達35度，將軍澳、青衣、屯門、濕地公園等也一樣，而沙田、大埔升至36度，打鼓嶺及西貢更達37度，而上水和石崗會升至38度。

天文台預測到下周日（12日）熱浪有所減退，不過日間酷熱，市區氣溫回落至介乎29至33度，吹南至西南風4級，初時離岸及高地5級；部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

天文台7月8日自動分區天氣預報顯示，預測7月11日多區極端酷熱，上水及石崗下午2時升至38度。(天文台圖片）

闊低壓槽在下周初至中期帶來驟雨及雷暴

天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴。下周一（13日）吹南至東南風4級，離岸5級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部分地區驟雨較多，市區氣溫介乎27至32度。下周二（14日）吹南至東南風4級，離岸5級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，氣溫最高30度。

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下周三DSE放榜 料有幾陣驟雨及雷暴

下周三 ( 15日）為DSE中學文憑試放榜日，天文台料吹南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫介乎27至31度；下周四及五（16至17日）氣溫均介乎27至32度，吹南風3至4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。