天氣｜今日有幾陣驟雨及狂風雷暴　雨勢有時頗大　或需發暴雨警告

位於南海北部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。天文台指出，本港今早（7月14日）多處地區錄得超過10毫米雨量，而西貢及沙田的雨量更超過40毫米。天文台預測，本港地區今日多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；最高氣溫約30度。吹和緩東北風，漸轉吹和緩至清勁偏南風，離岸間中吹強風。



天文台展望，明日（15日）初時部份地區雨勢較大及有狂風雷暴。隨後一兩日天氣仍然不穩定，有驟雨及雷暴。



圖為截至7月14日清晨6時00分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至7月14日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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低壓區已移至香港以南100公里內 未達到熱帶氣旋強度

天文台於凌晨3時40分發出特別天氣提示稱，位於南海北部的低壓區已移至香港以南100公里內，但結構仍然較為鬆散，其中心附近風力及對流較弱，尚未達到熱帶氣旋強度。

按照現時預測，該低壓區會在今早向西北移動，大致移向珠江口一帶。當該低壓區靠近本港時，本地部份地區風力可能會略為增大，天文台會密切監察其發展及動向，及本地風力變化，評估是否需要發出熱帶氣旋警告信號。市民請留意天文台的最新天氣消息。

該低壓區的雨帶主要集中在其南側，預料大驟雨及狂風雷暴會在今日日間影響本港，屆時可能需要發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，部份低窪地區有機會出現水浸。受活躍西南氣流影響，明日（15日）初時部份地區雨勢較大及離岸仍然間中吹強風。

另天文台指出，預料活躍西南氣流會在本周中後期至下周初影響廣東沿岸，該區短暫時間有陽光，亦有驟雨及雷暴。此外，熱帶氣旋巴威會在今日橫過華東至黃海一帶，隨後逐漸演變為溫帶氣旋，而熱帶氣旋海神會在未來一兩日橫過西北太平洋。

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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至下周三均有驟雨 明日及周四有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（15日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時部份地區雨勢較大，氣溫料介乎26至30度。周四（16日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多，最高31度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月14日凌晨3時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（16日）天氣好轉，仍有幾陣驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光，至下周三（22日）均於27至 32度之間。其中，周六（17日）至下周一（20日）均有幾陣驟雨，部份或短暫時間有陽光。下周二（21日）及下周三則短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。