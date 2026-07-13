低壓區撞DSE放榜？天文台料低壓區逐漸發展 周三放榜日狂風雷暴
撰文：石國威
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【打風／天文台／HKO／明天的天氣／DSE放榜2026／DSE放榜天氣】熱帶氣旋「巴威」逐漸演變為溫帶氣旋，另一熱帶氣旋「海神」會在未來兩三日橫過西北太平洋，但另一潛在熱帶氣旋可能影響周三7.15的DSE2026放榜。
天文台今（13日）上午11時30分更新的天氣預測指，位於南海北部的低壓區有機會逐漸發展，並在明日（14日）靠近廣東沿岸，未來一兩日該區會有大驟雨、雷暴及狂風。香港明日多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，至DSE2026放榜日的周三，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部份地區雨勢較大。
西北太平洋低壓區增強為熱帶低氣壓名為「海神」
天文台表示，位於西北太平洋的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並命名為海神。在上午10時，海神集結在雅蒲島之東北約250公里，預料向西北移動，時速約25公里，橫過西北太平洋。
南海北部廣闊低壓槽上有一個低壓區逐漸發展 周二靠近廣東沿岸
另一方面，天文台指位於南海北部的廣闊低壓槽上有一個低壓區逐漸發展，並在明日靠近廣東沿岸，未來一兩日該區會有大驟雨、雷暴及狂風。
周三DSE 2026放榜日早上部份地區雨勢較大
天文台料香港周二多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，至DSE 2026放榜日的周三，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部份地區雨勢較大。