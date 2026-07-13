打風｜天文台：低壓系統明早逼近料有大驟雨　或須發暴雨警告信號

【打風／天文台／HKO／一號戒備信號／DSE放榜2026／DSE放榜天氣】天文台今午（13日）發出特別天氣提示指，位於南海北部的廣闊低壓槽上有一個低壓區會逐漸發展並靠近廣東沿岸。



天文台指，若該低壓區發展為熱帶低氣壓，天文台會評估是否在今日（13日）傍晚至明早（14日）發出一號戒備信號。



按照現時預測，該低壓系統會在明早最接近本港，在本港100公里範圍內掠過。預料明日本港會有大驟雨、雷暴及狂風，可能需要發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，離岸吹強風，部分低窪地區有機會出現水浸。星期三（7月15日）初時雨勢有時頗大及離岸仍有強風。



天文台7月13日上午11時30分更新的天氣預測指，位於南海北部的低壓區逐漸發展，華南沿岸未來一兩日會有大驟雨及狂風雷暴。（天文台）

尚需時間整合 較接近廣東沿岸時才能確定是否會發展成熱帶低氣壓

天文台今午發出特別天氣提示指，位於南海北部的廣闊低壓槽上有一個低壓區會逐漸發展並靠近廣東沿岸。天文台指，由於與其相關的對流雲團現時集中於南側，預料尚需要一些時間整合，在較為接近廣東沿岸時才能確定是否會發展成熱帶低氣壓。

天文台指，若該低壓區發展為熱帶低氣壓，天文台會評估是否在今日（13日）傍晚至明早（14日）發出一號戒備信號。

低壓系統周二早上最接近本港 本港100公里範圍內掠過 料有大驟雨

按照現時預測，該低壓系統會在明早最接近本港，在本港100公里範圍內掠過。預料明日本港會有大驟雨、雷暴及狂風，可能需要發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，離岸吹強風，部份低窪地區有機會出現水浸。星期三（7月15日）初時雨勢有時頗大及離岸仍有強風。

受颱風巴威的外圍下沉氣流，天文台7月11日在本港多處地區錄得35度或以上高溫。（資料圖片/歐陽德浩攝）

西北太平洋低壓區增強為熱帶低氣壓名為「海神」

天文台早前表示，位於西北太平洋的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並命名為海神。在上午10時，海神集結在雅蒲島之東北約250公里，預料向西北移動，時速約25公里，橫過西北太平洋。

南海北部廣闊低壓槽上有一個低壓區逐漸發展 周二靠近廣東沿岸

另一方面，天文台指位於南海北部的廣闊低壓槽上有一個低壓區逐漸發展，並在明日靠近廣東沿岸，未來一兩日該區會有大驟雨、雷暴及狂風。

周三DSE 2026放榜日早上部份地區雨勢較大

天文台料香港周二多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，至DSE 2026放榜日的周三，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部份地區雨勢較大。