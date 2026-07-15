周四上班注意｜天文台料間中有驟雨及狂風雷暴　初時雨勢有時頗大

【天文台／HKO／明天的天氣／黃雨】天文台今早（15日）一度發出黃色暴雨警告，受活躍西南氣流會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，料明日（16日，星期四）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大；惡少天氣將持續至周五（17日），預測同樣間中有驟雨及幾陣雷暴，初時部分地區雨勢較大。



天文台指高空反氣旋會在下周中後期覆蓋廣東地區，該區日間酷熱，九天天氣預報顯示，下周四（23日）二十四節氣「大暑」及前後，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）再次升至33度酷熱水平，新界地區再高兩三度。



7月15日DSE中學文憑試放榜日，上午有大驟雨，在炮台山一帶，不少市民外出都一遮在手。（鄧倩螢攝）

7月15日DSE中學文憑試放榜日，上午有大驟雨，在炮台山一帶，不少市民外出都一遮在手。（鄧倩螢攝）

7月15日DSE中學文憑試放榜日，上午有大驟雨，在炮台山一帶，不少市民外出都一遮在手。（鄧倩螢攝）

明天的天氣：初時雨勢有時頗大 離岸風勢間中清勁

天文台指一股活躍西南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，預測明日（16日）吹南至西南風4級，離岸間中5級；大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大；市區氣溫介乎26至29度。

周五初時部分地區雨勢較大 料間中有驟雨及幾陣雷暴

周五（17日）天氣相若，吹南至西南風4級，離岸間中5級；大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，初時部分地區雨勢較大；市區氣溫最高30度。

7月15日DSE中學文憑試放榜日，上午有大驟雨，在炮台山一帶，不少市民外出都一遮在手。（鄧倩螢攝）

天文台7月15日下午4時半更新九天天氣預報，料本周後期天氣仍差，7月19日起天色逐漸轉好，「大暑」前後日間酷熱。（天文台圖片）

天文台表示，隨着西南氣流逐漸減弱及高空反氣旋向西伸展，周末至下周初該區仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。九天天氣預報顯示，周六（18日）吹南至西南風4級；大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，下午短暫時間有陽光；市區氣溫回升至介乎28至31度。

到下周日（19日）吹西南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎28至32度。

天文台7月15日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至33度。（天文台圖片）

天文台7月15日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日每日相對濕度最高升至95%。（天文台圖片）

下周四大暑及前後料日間酷熱 市區氣溫最高33度

天文台預測下周一及二（20日及21日）天氣相若，市區氣溫介乎28至32度，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。周一吹西南風4級，周二吹南至西南風3至4級。

高空反氣旋會在下周中後期覆蓋廣東地區，該區日間酷熱。天文台預測下周三（22日）吹南風3至4級，部分時間有陽光，局部地區有驟雨；下周四「大暑」（23日）及下周五（24日）吹南風3級，大致天晴。市區氣溫方面，料該三日均介乎28至33度，屬酷熱水平。

另外，南海北部一個低壓區於昨日（14日）靠近廣東沿岸，最終未能增強為熱帶氣旋，但仍為本港帶來驟雨；受活躍西南氣流影響，本港離岸及高地風力有所上升，天文台在昨日黃昏發出了強烈季候風信號（俗稱「黑球」，代表本地風力達3號風球）。

南海低壓區頗為接近本港 3因素不利升呢熱帶氣旋

天文台科學主任（鄧志傑 張佳駿 黎宏駿）今日在網頁專欄「天氣隨筆」，發表題為《來去匆匆的低壓區》文章，解釋低壓區如何發展。

7月13日 下午2時的天氣圖，可見香港東南面海域有一個低壓區。（天文台圖片）

文章指，位於南海北部的廣闊低壓槽上，有一個低壓區在周一（13日）逐漸發展並靠近廣東沿岸。該低壓區頗為接近本港，惟與其相關的對流雲團集中於南側，結構較為鬆散，而且其移動速度較快，令低壓區在登陸前沒有足夠時間整合；加上南海北部的垂直風切變偏強，亦不利熱帶氣旋形成。

7月13日下午2時的衛星圖像，可見南海北部的低壓區頗接近本港。（天文台圖片）

低壓區昨早香港以南約50公里掠過 下午珠海市香洲區附近登陸

文章指該低壓區昨日（14日）早上移至香港以南約50公里，但其中心附近風力及對流依然較弱，並未達到熱帶氣旋強度，而且本地風力亦未有顯著上升。該低壓區在下午一時後於珠海市香洲區附近登陸，移入珠江口西部，並遠離本港。受低壓區相關的雨帶影響，本港多處地區錄得20毫米雨量，當中沙田及西貢更錄得超過50毫米。

南海北部低壓區的移動路徑圖，7月14日早上移至香港以南約50公里。（天文台圖片）

7月14日上午8時的雷達影像顯示，低壓區中心附近風力及對流依然較弱。（天文台圖片）

7月14日午夜至下午1時的雨量分佈圖，主要西貢至沙田雨量較多。（天文台圖片）

文章指隨着低壓區遠離，活躍西南氣流昨日下午逐漸影響本港，離岸及高地風力有所上升，天文台在黃昏發出了強烈季候風信號。而活躍西南氣流今早（15日） 為本港帶來大驟雨及狂風，天文台發出了黃色暴雨警告。截至中午12時，多處地區錄得約30毫米雨量。