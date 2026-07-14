DSE放榜天氣注意｜天文台料有驟雨及狂風雷暴　初時局部雨勢較大

【DSE放榜／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告】DSE香港中學文憑試明日（15日）放榜，考生回校領取成績表要留意天氣。天文台今日（14日）表示，雖然位於珠江口西部的低壓區會繼續移入內陸並逐漸消散，但受活躍西南氣流影響，本港明日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大；到周四（16日）仍有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。



隨着高空反氣旋逐漸覆蓋中國東南部，周末至下周初華南沿岸天色較為明朗，周六（18日）起市區氣溫28度起，下周日（19日）及一（20日）料再升至酷熱水平的33度。



天文台7月14日傍晚18:10衞星雲圖顯示，在廣東西部及南海北部有強對流天氣。（天文台圖片）

低壓區未有增強為熱帶低氣壓 天文台傍晩發出「黑球」

位於南海北部的低壓區結構較為鬆散，其中心附近風力及對流較弱，未有增強為熱帶低氣壓，因此今日（14日）上午雖然在本港以南約50公里掠過，對本港未有明顯影響，天文台也未有發出風球。該低壓區下午1時後在珠海市香洲區附近登陸，移入珠江口西部。

天文台指受低壓區東側及南側的活躍西南氣流影響，本港離岸及高地間中吹強風，並於傍晚出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，預料本港吹西南強風，平均風速每小時超過40公里，代表風力等同3號風球，而陣風間中達烈風程度。

明天的天氣：間中有驟雨及幾陣狂風雷暴

天文台指受活躍西南氣流影響，未來兩三日廣東沿岸天氣不穩定，有驟雨及雷暴，今晚近8時上發出特別天氣提示，預測本港今晚至明日（15日）初時部分地區雨勢較大。

九天天氣預報顯示，預測明日吹南至西南風4至5級，初時離岸及高地6級；大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大；市區氣溫介乎26至29度。

周四（16日）吹西南風4級，離岸間中5級；大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多；氣溫介乎27至31度。到周五（17日）雨勢減弱，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部分地區驟雨較多，下午短暫時間有陽光；吹西南風4級，離岸間中5級，氣溫最高32度。

天文台7月14日下午4時半更新九天天氣預報，預測一連九日有大雨至驟雨，15至17日天色較差，18日起部分時間有陽光，有幾陣驟雨。(天文台圖片）

天文台7月14日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至33度。(天文台圖片）

預測周六天色好轉 下周日及一日間酷熱 市區最高33度

隨着高空反氣旋逐漸覆蓋中國東南部，天文台預測周末至下周初華南沿岸天色較為明朗，但仍有驟雨。九天天氣預報顯示，周六（18日）吹西南風4級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，市區氣溫介乎28至32度。

天文台預測下周日及一（19日及20日）吹南至西南風3至4級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，市區氣溫均介乎28至33度，新界北再高兩三度。

天文台7月14日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高為95%。(天文台圖片）

下周二至四（21至23日）市區氣溫料均介乎28至32度。下周二吹南至西南風3至4級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨；下周三及四吹南風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。