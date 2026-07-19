最新天氣｜周一返工注意　天文台料有驟雨雷暴　部分地區雨勢較大

位於珠江口以南的強雷雨區正逐漸靠近本港，天文台今日（19日）下午4時20分發出雷暴警告，預料香港有局部地區雷暴，雷暴警告傍晚6時取消。



天文台指廣闊低壓槽會在未來一兩日為廣東帶來驟雨及雷暴，預測明日（20日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。



天文台7月19日下午4時半更新九天天氣預報，料本周初至後期天色漸好轉，7月24日酷熱，周末開始受到熱帶氣旋影響。（天文台圖片）

天文台7月19日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至33度。（天文台圖片）

【19:45】天文台指一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，預測明日部分地區雨勢較大，氣溫介乎27至30度，吹和緩西南風。

天文台7月19日下午16:38雷達圖顯示，暫時只有西貢有個小型雷雨區。（天文台圖片）

【18:00】雷暴警告取消。

【16:37】康樂及文化事務署宣布，由於天氣惡劣關係，西貢區的銀線灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

【16:21】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午6時30分，預料香港有局部地區雷暴。

【14:04】天文台：天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

【12:00】雷暴警告取消。

【11:25】雷暴警告，有效時間至今日中午12時30分。

【09:25】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午11時30分。

【09:15】天文台：位於珠江口以南的強雷雨區正逐漸靠近本港，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民請提高警惕。

天文台預計本港今日大致多雲，間中有驟雨，日間部份地區雨勢較大及有狂風雷暴。吹和緩西南風。展望明日（20日）及星期二（21日）仍然間中有驟雨，到星期三（22日）驟雨減少，隨後一兩日天氣漸轉酷熱。