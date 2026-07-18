低壓槽壓境　天文台料周末續有大雨雷暴　兩段時間有陽光天色明朗

【天文台／HKO／明天的天氣／低壓槽／暴雨警告】天文台今日（18日，星期六）指出，受一道廣闊低壓槽影響，未來一兩日廣東沿岸間中有驟雨及雷暴，預測今日有幾陣驟雨。初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，明日（19日，星期日）有幾陣驟雨，稍後部分地區驟雨較多及有雷暴。不過九天天氣預報顯示，今日下午短暫時間有陽光及明日早上部分時間天色明朗。



天文台預料高空反氣旋會在下周後期逐漸覆蓋廣東，華南天色晴朗，漸轉酷熱。下周二（21日）天色逐漸好轉，氣溫逐步回升，下周四（23日）二十四節氣「大暑」市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至32度，其後兩日再至33度，達酷熱級別。



內地中央氣象台昨日（17日）在中期天氣預報指出，未來10天西北太平洋或南中國海可能有一至兩個熱帶氣旋生成，在23日之前影響中國的可能性小，但之後可能有一個會影南海或東南海域。



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今天、明天的天氣：大致多雲 有幾陣驟雨

受一道廣闊低壓槽影響，天文台預測今日（18日）吹南至西南風4級，初時離岸間中5級；大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴；下午短暫時間有陽光；市區氣溫介乎26至31度。周日（19日）吹西南風4級，氣溫介乎27至31度；大致多雲，有幾陣驟雨，稍後部分地區驟雨較多及有雷暴；早上部分時間天色明朗。

按此預測，周六上午及周日下午天色較差，而在兩日之間，即周六下午至周日上午天色較好。

天文台預測下周一（20日）吹西南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，氣溫仲乎27至31度。

天文台7月18日凌晨0時更新九天天氣預報，料來一兩日廣東沿岸間中有驟雨及雷暴，7月21日起天色逐漸轉好，「大暑」後日間酷熱。（天文台圖片）

下周四「大暑」部分時間有陽光 市區氣溫最高32度

天文台表示，隨著該低壓槽在下周中期減弱，該區驟雨減少。預料高空反氣旋會在下周後期逐漸覆蓋廣東，華南天色晴朗，漸轉酷熱。

九天天氣預報顯示，下周二（21日）起天色逐漸好轉，吹南至西南風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光，市區氣溫同樣介乎27至31度。到下周三（22日）及周四（23日）「大暑」，吹南風3級，氣溫介乎28至32度；周三部分時間有陽光，局部地區有驟雨，周四部分時間有陽光。

天文台7月18日凌晨0時更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至33度。（天文台圖片）

天文台7月18日凌晨0時更新九天天氣預報，預測未來九日每日相對濕度最高升90%至95%。（天文台圖片）

下周五及六日間酷熱 市區最高升至33度

天文台預測下周五及六（24日及25日）市區氣溫均介乎28至33度，達到酷熱級別。周五吹南風2至3級，大致天晴，日間酷熱；周六吹南至東南風4級，稍後間中5級，部分時間有陽光，日間酷熱，稍後有幾陣驟雨。其後的周日（26日）吹東風4級，間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎27至31度。