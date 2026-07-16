天文台料一連6日雨　風扇直吹衣服超錯！專家教室內晾衣速乾5方法

天氣｜天文台預料，受一道廣闊低壓槽影響，本港天氣至下周初仍持續不穩，有驟雨及雷暴。周五（17日）至下周三（22日）將一連六日有雨。連日大雨，洗好的衣物掛在室內幾天都未乾，甚至散發陣陣難聞的「噏味」，如果想擺脫臭味，單靠亂吹風扇只會白費心機，即睇日本專家教路的室內5大乾衣技巧，只要掌握循環扇的黃金擺位，就能瞬間擊退濕氣！



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天文台料一連六日有雨

天文台指，受一道廣闊低壓槽影響，本周餘下時間至下周初廣東沿岸天氣仍然不穩定，有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。據天文台九天天氣預報，周五至下周三，將一連六日有雨。

周五至下周三，將一連六日有雨。（天文台截圖）

不停下雨，又要在室內晾衣服。到底怎樣才可以快乾又無噏味？

風扇正面直吹會撞牆？改變風向才是乾衣關鍵

在室內晾衫，不少人都會用普通風扇直吹，但事實上，若風向出錯，只會白費心機！日本家務專家河野真希指出，風扇正面、垂直對著晾衣架吹，其實效果一般，因為大面積的潮濕衣物會形成風阻牆，導致風力反彈，濕氣依然卡在衣物之間。想要徹底排走濕氣，選對工具以及正確擺位才是乾衣關鍵。以下由各界的日本洗衣專家教路的室內晾衣方法，必學！

室內乾衣5大秘訣！

室內乾衣技巧【1】改用循環扇 放置在「正下方」

普通風扇的風力較為散渙，難以穿透衣物。正確的做法，應改用循環扇放在衣服的正下方。日本風扇品牌Iris Ohyama解釋，受重力影響，水分往往會積聚在衣物下擺。如果將循環扇放置在晾洗衣物的正下方，並向上送風，利用循環扇製造高風壓的柱狀氣流，吹散底部積聚的濕氣，便能大幅縮減衣物底部的風乾時間。

利用循環扇製造高風壓的柱狀氣流吹散底部積聚的濕氣，便能大幅縮減衣物底部的風乾時間。（Iris Ohyama）

室內乾衣技巧【2】開啟風扇「左右擺頭」功能

除了將風扇放在晾衫架下方，如果晾曬的衣物較多，亦可以開啟風扇的「左右擺頭」功能。Iris Ohyama解釋，風扇的擺動功能可以將空氣均勻分佈到更大的區域。即使衣物很多，也能更輕鬆地均勻分配空氣，有助於減少衣物烘乾不均勻的情況。

室內乾衣技巧【3】將衣服排成拱形製造「煙囪效應」

日本獅王（LION）專屬洗衣大師片木哲也教路，洗完衣服後，應該將長身、厚重衣物（如長褲、浴巾）掛於兩側外圍；短身、輕薄衣物（如內衣、短襪）掛在中央。經實測發現，這樣兩側長、中間短的倒V掛衣陣式，能大幅縮短晾乾時間半小時，還可徹底擊退室內晾衫的「噏味」！

他解釋，拱形排陣能讓兩側最難乾的厚重衣物率先迎著氣流揮發水分，同時中央騰出的寬敞空間有利空氣穿梭，擴大整體蒸發面積；當空間內的空氣吸收水分變暖並自然上升時，便會引發「煙囪效應」，從底部抽入乾燥冷空氣，形成強大對流，一口氣扯走濕氣！

倒V掛衣陣式，能大幅縮短晾乾時間半小時。（日本獅王（LION））

室內乾衣技巧【4】確保每件衣物之間保留10cm

晾衫的距離同樣是防臭關鍵！日本獅王（LION）的洗衣團隊教路，室內晾衣服時，應確保每件衣物之間至少保留10cm（約一個拳頭）的距離，引導氣流順暢地穿過衣物縫隙，加快乾衣。

室內乾衣技巧【5】大毛巾要用「Z字型交錯夾法」晾曬

不少人會將厚重的大毛巾垂直長掛，但由於水分往下流的距離過長，導致下擺極難乾透。因此，應採用清潔專家本橋ひろえ的建議，利用夾子衣架，將厚重的大毛巾以「Z字型交錯（ジグザグ）」的夾法掛起，以縮短水滴落的距離。

厚重的大毛巾以「Z字型交錯（ジグザグ）」的夾法掛起，以縮短水滴落的距離。（天然生活）

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