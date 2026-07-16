周五上班注意｜天文台料周五有驟雨及狂風雷暴　初時雨勢有時頗大

【天文台／HKO／明天的天氣／黃雨／紅雨】天文台今早（16日）發出紅色暴雨天氣警告，下午再指出，受一道廣闊低壓槽影響，本周餘下時間至下周初本港天氣仍然不穩定，預測明日（17日，星期五）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大；周六及周日（18日及19日）有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大及有雷暴，天文台會在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。



天文台指隨着廣闊低壓槽在下周中後期減弱及高空反氣旋逐漸覆蓋廣東，該區驟雨減少，天氣漸轉酷熱，預測下周四（23日）二十四節氣「大暑」起一連三日日間酷熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至33度，新界再高兩三度。



7月16日中午時分尖東忽然下大雨，有食環署外判工人拿垃圾袋暫當雨衣遮身。（倪清江攝）

7月16日中午時分尖東忽然下大雨，有食環署外判工人拿垃圾袋暫當雨衣遮身。（倪清江攝）

明天的天氣：間中有驟雨及幾陣狂風雷暴 初時雨勢有時頗大

天文台下午4時半發出持別天氣提示，指受一道廣闊低壓槽影響，本周餘下時間至下周初本港天氣仍然不穩定，較之前預測下周初天色開始轉好稍有不同。

九天天氣預報顯示，明日（17日）吹南至西南風4至5級，高地間中6級，市區氣溫介乎25至29度；大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。天文台稱，在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，提醒市民明早上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

周六及周日初時部分地區雨勢較大及有雷暴 下午部分時間天色明朗

天文台預測周六（18日）吹南至西南風4級，下周日（19日）吹西南風4級；兩日市區氣溫介27至31度；均大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大及有雷暴，下午部分時間天色明朗。

天文台7月16日下午4時半更新九天天氣預報，料本周後期至下周初天氣仍差，7月21日起天色逐漸轉好，「大暑」前後日間酷熱。（天文台圖片）

天文台料下周一（20日）吹西南風4級，市區氣溫介乎27至31度，大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光。下周二（21日）吹南至西南風3至4級，氣溫同樣介乎27至31度，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台7月16日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎25至33度。（天文台圖片）

天文台7月16日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日每日相對濕度最高升90%至95%。（天文台圖片）

7月16日中午時分尖東忽然下大雨，無帶雨傘市民只好在雨中急步走。（倪清江攝）

7月16日中午時分尖東忽然下大雨，無帶雨傘市民只好在雨中急步走。（倪清江攝）

下周四「大暑」一連三日酷熱 市區氣溫最高33度

天文台預測下周三（22日）天色明顯好轉，吹南風3至4級，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，市區氣溫回升至介乎28至32度。

下周四（23日）為「大暑」，九天天氣預報顯示，下周四及五（24日)天氣相若，吹南風2至3級，大致天晴一日間酷熱，氣溫介乎28至33度；酷熱天氣延續至下周六（25日），料吹南至東南風3至4級，氣溫最高33度，部分時間有陽光，日間酷熱，稍後有幾陣驟雨。