天氣｜今日有幾陣驟雨最高31度　日間部份地區雨勢較大有狂風雷暴

與廣闊低壓槽相關的強雷雨區正影響廣東西部沿岸地區，並逐漸向東移動。天文台預測，本港地區今日（7月21日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上短暫時間有陽光，日間部份地區雨勢較大及有狂風雷暴。最高氣溫約31度；吹和緩南至西南風。



天文台展望，明日（22日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。隨後一兩日漸轉天晴酷熱。周末期間天氣不穩定。



圖為截至7月21日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼



+ 3

低壓區或逐漸發展並進入南海

天文台指出，受廣闊低壓槽影響，今日廣東沿岸仍有驟雨及雷暴。隨著該低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐步覆蓋廣東沿岸，未來兩三日該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱。

預料一個低壓區可能會在未來一兩日於菲律賓以東海域逐漸發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會於本周後期進入南海中北部，並在周末期間大致移向廣東沿岸一帶，該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼



+ 25

大暑及周五達33度 周六、周日有狂風驟雨及雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（22日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫32度。周四（23日）為二十四節氣「大暑」，與周五（24日）均大致天晴、日間酷熱達33度，但「大暑」當日局部地區有驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月21日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（25日）至下周三（29日）均大致多雲、有驟雨及雷暴，氣溫最低在26及27度，最高介乎30至31度。

其中，周六料有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多。下周日（26日） 間中有狂風驟雨及雷暴，下周一（27日）則間中有驟雨及狂風雷暴。下周二（28日）及下周三有幾陣驟雨及雷暴。