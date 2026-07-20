最新天氣｜天文台：周二初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴

【天文台／HKO／明天的天氣／黃雨／紅雨／停課安排】天文台表示，一道廣闊低壓槽正為廣東及南海北部帶來驟雨，預測周二（21日）有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，下午部分時間天色明朗，市民早上出門上班及上學留意天氣變化。



▼7月21日 天氣消息▼

▼7月20日 天氣消息▼

天文台7月20日晚上23:12的雷達圖顯示，本港鄰近未有明顯雷雨區形成。（天文台圖片）

【22:45】天文台：明日初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，最低氣溫約26度。下午部分時間天色明朗，最高氣溫約31度。吹和緩南至西南風。

天文台7月20日下午4時半更新九天天氣預報，料本周初至後期天色漸好轉，7月24日酷熱，周末開始受到熱帶氣旋影響。（天文台圖片）

天文台7月20日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至33度。（天文台圖片）

7月20日截至晚上10時各區累計雨量，以港島、九龍及荃灣最高，局部超過70毫米。(天文台圖片)

【16:00】雷暴警告取消。

【15:25】雷暴警告有效時間延長至下午4時30分。

【14:10】黃色暴雨警告信號取消。

【13:00】雷暴警告有效時間延長至下午3時30分。

【12:30】天文台取消新界北部水浸特別報告。

【11:15】天文台：強雷雨區正影響本港，是否需要改發紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

【11:00】 天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。雷暴警告有效時間延長至下午1時30分。

【09:30】天文台改發黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【08:30】天文台特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請儘快到安全地方躲避。雷暴警告有效時間延長至上午11時30分。

【08:25】天文台發出新界北部水浸特別報告。

【08:05】天文台發紅色暴雨警告信號。

【07:57】天文台：強雷雨區正影響本港，天文台會在上午8時05分改發紅色暴雨警告信號。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

圖為截至7月20日清晨7時24分的天氣雷達圖。天文台表示，強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。（天文台網頁圖片）

【07:22】天文台：強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

【07:20】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【07:10】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【06:50】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

圖為截至7月20日清晨5時06分的天氣雷達圖。天文台指珠江口一帶持續有雨區發展，預料未來兩三小時本港部份地區雨勢較大。 （天文台網頁圖片）

【05:45】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午9時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【05:10】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午7時15分，預料香港有幾陣雷暴。

【05:00】天文台：發出特別天氣提示，稱珠江口一帶持續有雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



+ 4

今日間中有驟雨及狂風雷暴 低壓區或周中逐漸發展

天文台指出，廣闊低壓槽會在今明兩日為廣東帶來驟雨及雷暴，預測本港地區今日（7月20日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大，日間最高氣溫約30度；吹和緩西南風。天文台展望，明日（21日）初時部份地區雨勢較大，周三（22日）仍有幾陣驟雨。

隨著該低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐漸覆蓋廣東沿岸，本周中後期該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱。預料一個低壓區可能會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會於本周後期進入南海中北部，大致移向廣東西部沿岸一帶。

圖為截至7月20日清晨6時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼



+ 25

大暑翌日達33度 周六及下周日有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（21日）大致多雲，有幾陣驟雨。初時部份地區雨勢較大及有雷暴，下午部份時間天色明朗，介乎27至31度。周三（22日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫升至32度。

周四（23日）為二十四節氣「大暑」，料部份時間有陽光，介乎28至32度。周五（24日）大致天晴，日間酷熱，最高達33度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月20日清晨06時25分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（25日）至下周二（28日）均有驟雨及雷暴，氣溫最低在26及27度，最高介乎30至31度。其中，周六料短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後部份地區驟雨較多及有狂風雷暴。下周日（26日） 大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。