周二返工注意｜低壓槽發威　天文台料初時局部雨勢大及有狂風雷暴

【打風／天文台／HKO／明天的天氣／低壓區／颱風／熱帶氣旋】天文台今早（20日）上班時間發出紅色暴雨警告信號，受廣闊低壓槽影響，預測明日（21日）天氣仍然不穩，初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，市民早上上班前留意天氣變化。



隨着低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐步覆蓋廣東沿岸，天文台預測隨後兩三日該區驟雨逐漸減少，到周四（23日）二十四節氣「大暑」及周五（24日）大致天晴，日間酷熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）料最高升至33度，新界地區再高兩三度。



天文台預料一個低壓區可能會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展，並在周末期間大致移向廣東沿岸一帶，預測周六（25日）起天色又變差，一連五日有驟雨及雷暴，周六及下周日（26日）甚差，料有狂風驟雨及雷暴。



7月20日截至晚上10時各區累計雨量，以港島、九龍及荃灣最高，局部超過70毫米。(天文台圖片)

明天的天氣：初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴 下午天色明朗

一道廣闊低壓槽正為廣東及南海北部帶來驟雨。天文台指明日（21日）廣東沿岸仍有驟雨及雷暴，預測本港吹南至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，下午部分時間天色明朗，市區氣溫介乎26至31度。

到周三（22日）天色好轉，吹南風3至4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫最高32度。

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周四大暑及周五市區氣溫同樣最高升至33度

天文台表示，隨着該低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐步覆蓋廣東沿岸，隨後兩三日該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱。預測周四（23日）「大暑」吹南風3級，大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，市區氣溫介乎28至33度。到周五（24日）大致天晴，日間酷熱，市區氣溫同樣最高升至33度，新界地區再高兩三度。

天文台7月20日下午4時半更新九天天氣預報，料本周初至後期天色漸好轉，7月24日酷熱，周末開始受到熱帶氣旋影響。（天文台圖片）

低壓區料增強為熱帶氣旋 較大機率周末期間大致移向廣東沿岸一帶

天文台預料一個低壓區可能會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展成熱帶氣旋，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機率於本周後期進入南海中北部，並在周末期間大致移向廣東沿岸一帶，該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

天文台7月20日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至33度。（天文台圖片）

天文台7月20日下午４時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高介乎90%至95%。（天文台圖片）

天文台料周六離岸及高地風力間中6級 周日高地達7級

隨着熱帶氣旋逼近，天文台料周六（25日）起天氣轉差，風力增強，周六吹北至東北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級；短暫時間有陽光，有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，海有湧浪；氣溫介乎27至32度。

天文台料下周日（26日）吹南至東南風4至5級，離岸間中6級，高地達7級；大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪；氣溫介乎26至30度。

天文台預測下周一（27日）天氣仍差，吹東南風4級，間中5級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，氣溫介乎27至30度。下周二及三（28日及29日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫均介乎27至31度，吹東南風4級，周二間中達5級。