打風？熱帶氣旋周末或趨近 天文台調高周日預測至高地吹7級強風
【打風／天文台／HKO／明天的天氣／低壓區／颱風／熱帶氣旋】天文台今日（20日）在最新九天天氣預報續表示，一個低壓區可能會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展，有較大機會於本周後期進入南海中北部，並在周末期間大致移向廣東沿岸一帶，該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。
天文台強調該可能的熱帶氣遊路徑和強度存在變數，如按其預測大致移向廣東西部沿岸一帶，即料傾向「西登」，是對於本港威脅較大路線，而最新九天天氣預報亦調高了下周日（26日）風力預測，指當日吹南至東南風4至5級，離岸間中6級，高地達7級、即達強風級數。
天文台今日表示，受廣闊低壓槽影響，明日（21日）廣東沿岸仍有驟雨及雷暴，隨著該低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐步覆蓋廣東沿岸，隨後兩三日該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱。
或周末期間大致移向廣東沿岸一帶 天文台：路徑和強度存在變數
天文台又預料一個低壓區可能會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會於本周後期進入南海中北部，並在周末期間大致移向廣東沿岸一帶，該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。
明天的天氣：大致多雲有幾陣驟雨 周四大暑及周五日間酷熱
根據天文台最新九天天氣預報，本港明日大致多雲有幾陣驟雨，之後周四（23日）大暑及周五（24日）日間酷熱，到周六（25日）有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多。海有湧浪。翌日周日26日，吹南至東南風4至5級，離岸間中6級，高地達7級、比昨日（19日）預測調高了一級，大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。海有湧浪。
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