打風？熱帶氣旋周末或趨近　天文台調高周日預測至高地吹7級強風

【打風／天文台／HKO／明天的天氣／低壓區／颱風／熱帶氣旋】天文台今日（20日）在最新九天天氣預報續表示，一個低壓區可能會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展，有較大機會於本周後期進入南海中北部，並在周末期間大致移向廣東沿岸一帶，該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。



天文台強調該可能的熱帶氣遊路徑和強度存在變數，如按其預測大致移向廣東西部沿岸一帶，即料傾向「西登」，是對於本港威脅較大路線，而最新九天天氣預報亦調高了下周日（26日）風力預測，指當日吹南至東南風4至5級，離岸間中6級，高地達7級、即達強風級數。



一個熱帶氣旋料本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）7月19日的預測顯示，其會掠過呂宋北部進入南海東北部，7月28日在福建廈門以南登陸，即屬威脅較小的「東登」熱帶氣旋。圖為預測7月28日下午2時位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

一個熱帶氣旋料本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展。AI人工智能預報系統「風烏」7月19日的預測顯示，料會增強為大型熱帶氣旋，接近「打到正」香港，7月26日在本港以東約130公里的汕尾登陸。圖為預測7月26日凌晨2時位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

一個熱帶氣旋料本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的AI人工智能預報系統AIFS在7月19日的預測顯示，料屬較小型熱帶氣旋，周末掠過呂宋北部進入南海北部，7月25日在本港以南約300公里掠過。圖為預測7月25日下午2時位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

一個熱帶氣旋料本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展。AI人工智能預報系統「盤古」7月19日的預測顯示，料屬中型熱帶氣旋，周末掠過呂宋北部進入南海北部，7月25日在本港以南約300公里掠過，在廣東西部登陸，屬對本港有威脅的「西登」熱帶氣旋。圖為預測7月26日凌晨2時位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

一個熱帶氣旋料本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展。AI人工智能預報系統「伏羲」7月19日的預測顯示，料會「打到正」香港，7月25日在本港登陸，但屬細小型熱帶氣旋。圖為預測7月25日下午2時位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

天文台今日表示，受廣闊低壓槽影響，明日（21日）廣東沿岸仍有驟雨及雷暴，隨著該低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐步覆蓋廣東沿岸，隨後兩三日該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱。

或周末期間大致移向廣東沿岸一帶 天文台：路徑和強度存在變數

天文台又預料一個低壓區可能會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會於本周後期進入南海中北部，並在周末期間大致移向廣東沿岸一帶，該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

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明天的天氣：大致多雲有幾陣驟雨 周四大暑及周五日間酷熱

根據天文台最新九天天氣預報，本港明日大致多雲有幾陣驟雨，之後周四（23日）大暑及周五（24日）日間酷熱，到周六（25日）有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多。海有湧浪。翌日周日26日，吹南至東南風4至5級，離岸間中6級，高地達7級、比昨日（19日）預測調高了一級，大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。海有湧浪。

天文台7月19日下午4時半更新九天天氣預報，料本周初至後期天色漸好轉，7月24日酷熱，周末開始受到熱帶氣旋影響。（天文台圖片）

▼7月19日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月19日 AI人工智能預報系統「風烏」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月19日 ECMWF的AI人工智能預報系統AIFS對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月19日 AI人工智能預報系統「盤古」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月19日 AI人工智能預報系統「伏羲」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼

