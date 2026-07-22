打風｜天文台：大部分預報料東登　最近登陸汕尾　周末狂風雷暴

【打風／紅霞／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，天文台科學主任今晚（22日）撰文指出，現時大部分傳統和AI人工智能電腦預報模式預測該潛在熱帶氣旋隨後會向西北移動，採取「東登」路線，移向本港以東的廣東東部沿岸，一般而言，「東登」時本港會有一段時間吹北或西北風，受山勢阻隔，普遍風力會較「西登」情境低。



不過各個模式對其登陸位置與本港的距離有較大分歧，部分模式如人工智能電腦模式「風烏」，預測會在較為接近香港的汕尾一帶登陸本港會受其強雨帶及狂風較大影響；部分模式預計其登陸地點接近廣東與福建交界，影響本港的風勢和雨勢會較弱。



7月22日下午19:50的衞星雲圖顯示，在菲律賓以東海域有強對流（紅色顯示），低壓區正逐漸發展為熱帶氣旋。（天文台圖片）

天文台：登陸位置及與本港的距離仍存在變數

天文台今日下午表示，預料位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，於本周後期進入南海東北部並逐步增強，周末期間較大機率移向廣東東部沿岸一帶，但其登陸位置及與本港的距離仍存在變數。受其影響，星期六（25日）稍後至星期日（26日）廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。

按熱帶氣旋名稱表，若日內區域內無其他熱帶氣旋搶先生成並增強為熱帶風暴，這個將影響香港的熱帶氣旋將命名「紅霞」（Noul，朝鮮提供名稱）。

海面溫度、高空輻散、較弱垂直風切變等有利低壓系統發展

天文台科學主任（胡灼權 楊逸朗 黃浩宜 李茵淇 李崇灝）今晚在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《關注本週末的熱帶氣旋》文章，指出隨著副熱帶高壓脊（簡稱副高）逐漸覆蓋中國東南部，今日再次轉晴，從今早的衛星雲圖可見，副高為西北太平洋及南海北部帶來普遍晴朗的天氣，隨着副高向西伸展，未來一兩日廣東沿岸會繼續大致天晴及酷熱。

文章指出，菲律賓以東海域上與低壓區相關的對流雲團的發展。現時該區的海面溫度較高，為對流系統提供充足的水汽和能量；高空輻散、較弱垂直風切變等大氣條件亦有利該系統進一步發展。

因此預料該低壓區會在今明兩日逐漸整合並發展為熱帶氣旋。預料會受副高南側的偏東風引導，向西北偏西方向大致移向呂宋海峽一帶，於本周後期進入南海東北部並逐漸增強。

7月22日早上的衛星雲圖顯示，副熱帶高壓脊為西北太平洋及南海北部帶來普遍晴朗的天氣，而在菲律賓以東海域上與低壓區相關的對流雲團正在發展。（天文台圖片）

大部分傳統和AI人工智能均料向西北移動後「東登」

「東登」情境下，本港會有一段時間吹北或西北風，受山勢阻隔，普遍風力會較「西登」情境低。

天文台過去數日已修改過預測，由原先料較大機率移向廣東西部，昨日轉為移向廣東沿岸，今日改為移向廣東東部沿岸一帶。

科學主任在文中指出，現時大部分傳統和AI人工智能電腦預報模式，圴預測該潛在熱帶氣旋隨後會向西北移動，採取「東登」路線，移向本港以東的廣東東部沿岸；只有個別傳統電腦預報模式預測熱帶氣旋會採取「西登」路線，移向本港以西的廣東西部沿岸。

文章指一般而言，在「東登」情境下，本港會有一段時間吹北或西北風，受山勢阻隔，普遍風力會較「西登」情境低。

潛在熱帶氣旋（料命名「紅霞」的路徑概率預報圖。（天文台圖片）

副高西伸程度及熱帶氣旋移動速度成登陸位置與本港距離關鍵

文章指，目前各個預報模式預測副高西伸的程度及該熱帶氣旋移動速度仍有分別，因而令其登陸位置與本港的距離有較大分歧，進而對本港天氣的影響亦有較大不確定性。

現時有部分模式例如人工智能電腦模式「風烏」，預測該熱帶氣旋會在較為接近的汕尾一帶登陸（下圖左），本港會受其強雨帶及狂風較大影響；而部分模式例如歐洲電腦模式，則預計其登陸地點較為偏東，接近廣東與福建交界（下圖右），因而影響本港的風勢和雨勢會較弱。

由於該潛在熱帶氣旋尚未生成，因而數日後其登陸位置與本港的距離仍有待觀察。

各電腦模式預測該熱帶氣旋的「東登」位置及其與本港的距離仍有一定分歧。（天文台圖片）

本港風勢及雨勢視乎熱帶氣旋登陸位置與本港的距離

科學主任指，由於與該熱帶氣旋相關的雨帶會主要集中在其東側及南側，預料本港星期六（25日）短暫時間有陽光，天氣炎熱。但隨着熱帶氣旋靠近，本港天氣會在星期六稍後漸轉不穩定，但風勢及雨勢需視乎該潛在熱帶氣旋的登陸位置與本港的距離。根據現時評估，星期六稍後至星期日（26日）間中有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。

雖然熱帶氣旋登陸後會逐步遠離及減弱，但受廣闊低壓槽影響，下周初廣東沿岸天氣仍然不穩定。天文台提醒市民，如計劃戶外活動時要時刻留意天氣變化，準備應變方案及注意安全。

台灣中央氣象署7月22日下午2時發出熱帶氣旋預測移動路徑圖，料7月25日晚上在香港以東約300公里的汕頭登陸。（台灣中央氣象署圖片）

台灣中央氣象署7月22日下午2時發出熱帶氣旋預測移動路徑圖，料移向廣東東部汕頭一帶。（台灣中央氣象署圖片）

明天的天氣：大暑大致天晴 局部地區有驟雨 市區最高34度

天文台今日下午更新九天天氣預報，指副熱帶高壓脊會在未來一兩日覆蓋華南，並為該區帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。預測明日（23日）二十四節氣「大暑」吹南風2至3級，大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，市區氣溫介乎28至34度；周五（24日）吹微風2級，稍後西風3級，大致天晴，日間酷熱，氣溫同樣介乎28至34度。

天文台7月22日下午4時半更新九天天氣預報，料7月25日起逐漸受到熱帶氣旋影響。(天文台圖片）

料周六晚上驟雨逐漸增多 周日離岸及高地風力達6至7級

到周六（25日）明顯受到「準紅霞」影響，吹西北風4至5級，稍後離岸及高地6級，短暫時間有陽光，有幾陣狂風驟雨及雷暴，晚上驟雨逐漸增多，海有湧浪，市區氣溫介乎27至32度；下周日（26日）吹西至西南風5級，離岸及高地6至7級，多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪，氣溫介乎26度至30度；下周一（27日）南風4至5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，氣溫最高30度。

天文台7月22日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至34度。(天文台圖片）

天文台7月22日下午4時半更新九天天氣預報，相對濕度最高介乎90%至95%。(天文台圖片）

下周再有廣闊低壓槽 周二至周四間中有驟雨及狂風雷暴

打風過後，下周天色仍然欠佳。天文台表示，一道廣闊低壓槽會在下周初至中期影響南海北部，廣東沿岸天氣仍然不穩定。

九天天氣預報顯示，下周二（28日）及周三（29日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，市區氣溫均介乎26度至30度；周二吹東南風4級，間中5級，到周三吹東南風4級。周四（30日）吹東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫介乎26度至30度。到下周五（31日）天色才好轉，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，吹東南風3級，氣溫最高31度。

▼7月21日 天文台黃昏天氣報告展示預測移動路圖▼



傳統電腦及AI人工智能預測料周六晚或周日初「東登」惠州至汕頭之間

天文台在地球天氣網頁，圖像化多個傳統電腦預測及AI人工智能預測結果。不過有關預測結果由電腦直接轉出，未經科學主任人手調整，會有較大誤差。今早的預測顯示，均料成較強熱帶氣旋，周六晚或周日初時在香港以東「東登」，位置介乎香港香文台東北約100公里的惠州，至300公里的汕頭。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）7月22日上午的預測顯示，熱帶氣旋準「紅霞」下周日（26日）早上在本港東面約100公里的惠州登陸，其環流會覆蓋本港。

▼7月22日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



歐洲中期天氣預報中心人工智能預報系統AIFS及AI人工智能預報系統「盤古」，則料該強熱帶氣旋，周六（25日）晚上登陸汕尾一帶，中心距離香港天文台約130公里。

▼7月22日 歐洲中期天氣預報中心人工智能預報系統AIFS對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月22日 AI人工智能預報系統「盤古」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



AI人工智能預報系統「風烏」及「伏羲」的預測相若，均料周六（25日）晚上在本港以東汕頭一帶登陸，距離天文台約300公里，對本港威脅較小。

▼7月22日 AI人工智能預報系統「風烏」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月22日 AI人工智能預報系統「伏羲」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月21日 各個預報系統對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼

