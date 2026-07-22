打風｜天文台最新料熱帶氣旋周末較可能移向廣東東部沿岸「東登」

【打風／紅霞／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】天文台今早（22日）表示，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，預測於本周後期進入南海北部，最新料周末期間較大機率移向廣東東部沿岸一帶並逐步增強，但其登陸位置仍存在變數。各主要傳統電腦系統及AI人工智能系統今早更新預測，都全部料「東登」，地點在本港東北100公里的惠洲至300公里的汕頭範圍內。



天文台料星期六稍後至星期日（25日至26日）廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，星期日吹西至西南風5級，離岸及高地6至7級。6至7級為強風，即3號風球風力。按熱帶氣旋名稱表，若日內區域內無其他熱帶氣旋搶先生成並增強為熱帶風暴，這個將影響香港的熱帶氣旋將命名「紅霞」（Noul，朝鮮提供名稱）。



7月22日上午的衞星雲圖顯示，在菲律賓以東海域有強對流（紅色顯示），代表有低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋在形成中。（天文台圖片）

天文台：熱帶氣旋較大機會移向廣東東部沿岸 登陸位置仍存變數

天文台今早表示，預料位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，並於本周後期進入南海北部，周末期間較大機會移向廣東東部沿岸一帶並逐步增強，但其登陸位置仍存在變數。天文台今早指明「移向廣東東部沿岸」，比昨日（21日）指「大致移向廣東沿岸一帶」更明確，再之前料較大機會移向廣東西部不同。

天文台7月22日上午11時半更新九天天氣預報，料7月25日起逐漸受到熱帶氣旋影響。(天文台圖片）

明天的天氣：大暑大致天晴 局部地區有驟雨 市區最高33度

副熱帶高壓脊今日正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。本港方面，正午時分新界部分地區氣溫上升至33度左右。天文台上午11時45分發出酷熱天氣警告；黃色工作暑熱警告在中午12時發出，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，促請採取適當的防暑措施。

天文台今早更新九天天氣預報，指副熱帶高壓脊會在未來一兩日覆蓋華南，並為該區帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。預測明日（23日）二十四節氣「大暑」吹南風3級，大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，市區氣溫介乎28至33度；周五（24日）吹微風2級，稍後西風3級，大致天晴，日間酷熱，氣溫同樣介乎28至33度。

周六晚上驟雨逐漸增多 周日離岸及高地風力達6至7級

到周六（25日）明顯受到「準紅霞」影響，吹西北風4至5級，稍後離岸及高地6級，短暫時間有陽光，有幾陣狂風驟雨及雷暴，晚上驟雨逐漸增多，海有湧浪，市區氣溫介乎27至32度；下周日（26日）吹西至西南風5級，離岸及高地6至7級，多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪，氣溫介乎26度至30度；下周一（27日）南風4至5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，氣溫最高30度。

熱帶氣旋集結在特定區域時橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

按「西瓜波理論」料香港以東「東登」 對本港威脅相對較小

最新預測周六至下周一盛行風向，由吹西北風轉吹西至西南風，再轉南風，對比總結熱帶氣旋集結在特定區域時橫瀾島的盛行風向而製成的「西瓜波理論」（或叫沙灘球理論），料天文台預測熱帶氣旋在香港以東的廣東沿岸，即「東登」。

受本港地形影響，熱帶氣旋「東登」比起「西登」威脅相對較小。當熱帶氣旋於香港東面登陸，香港一段時間吹偏北風，受山勢阻隔，風力相對較低；但如果熱帶氣旋於香港南面掠過並在香港西面登陸，本港受到的風力不會顯著減弱，東南風更會把海水推向岸邊，造成風暴潮。若適逢月相是新月，天文大潮有機會加劇風暴潮造成的水浸威脅。

天文台7月22日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至33度。(天文台圖片）

下周再有廣闊低壓槽 周二至周四間中有驟雨及狂風雷暴

打風過後，下周天色仍然欠佳。天文台表示，一道廣闊低壓槽會在下周初至中期影響南海北部，廣東沿岸天氣仍然不穩定。

九天天氣預報顯示，下周二（28日）至周四（30日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，市區氣溫均介乎26度至30度；周二吹吹東南風4級，間中5級，到周三吹東南風4級，周四吹東南風3至4級。天文台料下周五（31日）天色才好轉，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，吹東南風3級，氣溫最高31度。

天文台7月22日上午11時半更新九天天氣預報，相對濕度最高介乎90%至95%。(天文台圖片）

▼7月21日 天文台黃昏天氣報告展示預測移動路圖▼



傳統電腦及AI人工智能預測料周六晚或周日初「東登」惠州至汕頭之間

天文台在地球天氣網頁，圖像化多個傳統電腦預測及AI人工智能預測結果。不過有關預測結果由電腦直接轉出，未經科學主任人手調整，會有較大誤差。今早的預測顯示，均料成較強熱帶氣旋，周六晚或周日初時在香港以東「東登」，位置介乎香港香文台東北約100公里的惠州，至300公里的汕頭。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）7月22日的預測顯示，熱帶氣旋準「紅霞」下周日（26日）早上在本港東面約100公里的惠州登陸，其環流會覆蓋本港。

▼7月22日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



歐洲中期天氣預報中心人工智能預報系統AIFS及AI人工智能預報系統「盤古」，則料該強熱帶氣旋，周六（25日）晚上登陸汕尾一帶，中心距離香港天文台約130公里。

▼7月22日 歐洲中期天氣預報中心人工智能預報系統AIFS對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月22日 AI人工智能預報系統「盤古」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



AI人工智能預報系統「風烏」及「伏羲」的預測相若，均料周六（25日）晚上在本港以東汕頭一帶登陸，距離天文台約300公里，對本港威脅較小。

▼7月22日 AI人工智能預報系統「風烏」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月22日 AI人工智能預報系統「伏羲」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月21日 各個預報系統對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼

