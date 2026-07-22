打風｜台灣中央氣象署率先發出預測移動路徑圖　料周六晚登陸汕頭

【打風／紅霞／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】天文台今日（22日）下午表示，位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，周末期間較大機會移向廣東東部沿岸一帶，但其登陸位置及與本港的距離仍存在變數。天文台預測周六至下周一（25日至27日）本港盛行風向會由吹西北風，轉西至西南風，再轉南風，符合「東登」香港以東的預測。



台灣中央氣象署今日下午2時率先發出預測移動路徑圖，料周六（25日）晚在本港以東約300公里的汕頭一帶登陸，料屬熱帶風暴至強烈熱帶風暴級，合乎天文台料移向廣東東部沿岸一帶的預測。



按熱帶氣旋名稱表，若日內區域內無其他熱帶氣旋搶先生成並增強為熱帶風暴，這個將影響香港的熱帶氣旋將命名「紅霞」（Noul，朝鮮提供名稱）。



7月22日下午16:50的衞星雲圖顯示，在菲律賓以東海域有強對流（紅色顯示），低壓區正逐漸發展為熱帶氣旋。（天文台圖片）

天文台：登陸位置及與本港的距離仍存在變數

天文台下午更新預測，指位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，於本周後期進入南海東北部並逐步增強，周末期間較大機會移向廣東東部沿岸一帶，但其登陸位置及與本港的距離仍存在變數。

天文台表示，受其影響，星期六（25日）稍後至星期日（26日）廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。

台灣中央氣象署7月22日下午2時發出熱帶氣旋預測移動路徑圖，料7月25日晚上在香港以東約300公里的汕頭登陸。（台灣中央氣象署圖片）

台灣氣象署預測路徑圖顯示周五下午進入香港800公里警戒範圍

台灣中央氣象署今日下午將低壓區升格為熱帶低氣壓，並於2時發出熱帶氣旋預測移動路徑圖，集結在西北太平洋關島以西海面上空，近中心最大風速每秒12米、瞬間最大陣風每秒20米，以時速14公里向西北移動，大致移向台灣南部與菲律賓呂宋島之間的巴士海峽，料周五（24日）凌晨增強至熱帶風暴級，屆時將命名為「紅霞」，下午進入南中國海東北部、即香港東南800公里警戒範圍。

路徑圖顯示，準「紅霞」進入海南後向西北移動，周六（25日）大致移向廣東東部的汕頭一帶，在晚上至周日（26日）凌晨登陸汕頭，後向北移向內陸。

台灣中央氣象署7月22日下午2時發出熱帶氣旋預測移動路徑圖，料移向廣東東部汕頭一帶。（台灣中央氣象署圖片）

天文台7月22日下午4時半更新九天天氣預報，料7月25日起逐漸受到熱帶氣旋影響。(天文台圖片）

明天的天氣：大暑大致天晴 局部地區有驟雨 市區最高34度

天文台今日下午更新九天天氣預報，指副熱帶高壓脊會在未來一兩日覆蓋華南，並為該區帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。預測明日（23日）二十四節氣「大暑」吹南風2至3級，大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，市區氣溫介乎28至34度；周五（24日）吹微風2級，稍後西風3級，大致天晴，日間酷熱，氣溫同樣介乎28至34度。

周六晚上驟雨逐漸增多 周日離岸及高地風力達6至7級

到周六（25日）明顯受到「準紅霞」影響，吹西北風4至5級，稍後離岸及高地6級，短暫時間有陽光，有幾陣狂風驟雨及雷暴，晚上驟雨逐漸增多，海有湧浪，市區氣溫介乎27至32度；下周日（26日）吹西至西南風5級，離岸及高地6至7級，多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪，氣溫介乎26度至30度；下周一（27日）南風4至5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，氣溫最高30度。

熱帶氣旋集結在特定區域時橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

按「西瓜波理論」料香港以東「東登」 對本港威脅相對較小

最新預測周六至下周一盛行風向，由吹西北風轉吹西至西南風，再轉南風，對比總結熱帶氣旋集結在特定區域時橫瀾島的盛行風向而製成的「西瓜波理論」（或叫沙灘球理論），料天文台預測熱帶氣旋在香港以東的廣東沿岸，即「東登」。

受本港地形影響，熱帶氣旋「東登」比起「西登」威脅相對較小。當熱帶氣旋於香港東面登陸，香港一段時間吹偏北風，受山勢阻隔，風力相對較低；但如果熱帶氣旋於香港南面掠過並在香港西面登陸，本港受到的風力不會顯著減弱，東南風更會把海水推向岸邊，造成風暴潮。若適逢月相是新月，天文大潮有機會加劇風暴潮造成的水浸威脅。

天文台7月22日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至34度。(天文台圖片）

下周再有廣闊低壓槽 周二至周四間中有驟雨及狂風雷暴

打風過後，下周天色仍然欠佳。天文台表示，一道廣闊低壓槽會在下周初至中期影響南海北部，廣東沿岸天氣仍然不穩定。

九天天氣預報顯示，下周二（28日）及周三（29日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，市區氣溫均介乎26度至30度；周二吹東南風4級，間中5級，到周三吹東南風4級。周四（30日）吹東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫介乎26度至30度。到下周五（31日）天色才好轉，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，吹東南風3級，氣溫最高31度。

天文台7月22日下午4時半更新九天天氣預報，相對濕度最高介乎90%至95%。(天文台圖片）

▼7月21日 天文台黃昏天氣報告展示預測移動路圖▼



傳統電腦及AI人工智能預測料周六晚或周日初「東登」惠州至汕頭之間

天文台在地球天氣網頁，圖像化多個傳統電腦預測及AI人工智能預測結果。不過有關預測結果由電腦直接轉出，未經科學主任人手調整，會有較大誤差。今早的預測顯示，均料成較強熱帶氣旋，周六晚或周日初時在香港以東「東登」，位置介乎香港香文台東北約100公里的惠州，至300公里的汕頭。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）7月22日上午的預測顯示，熱帶氣旋準「紅霞」下周日（26日）早上在本港東面約100公里的惠州登陸，其環流會覆蓋本港。

▼7月22日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



歐洲中期天氣預報中心人工智能預報系統AIFS及AI人工智能預報系統「盤古」，則料該強熱帶氣旋，周六（25日）晚上登陸汕尾一帶，中心距離香港天文台約130公里。

▼7月22日 歐洲中期天氣預報中心人工智能預報系統AIFS對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月22日 AI人工智能預報系統「盤古」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



AI人工智能預報系統「風烏」及「伏羲」的預測相若，均料周六（25日）晚上在本港以東汕頭一帶登陸，距離天文台約300公里，對本港威脅較小。

▼7月22日 AI人工智能預報系統「風烏」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月22日 AI人工智能預報系統「伏羲」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月21日 各個預報系統對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼

